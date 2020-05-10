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Залізли драбиною і викрали українця: в Африці пірати напали на вантажне судно

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Пірати викрали українця біля берегів Екваторіальної Гвінеї
Пірати викрали українця біля берегів Екваторіальної Гвінеї / Getty Images

Біля берегів Гвінейської затоки на західному узбережжі Африки пірати напали на вантажний корабель RIO MITONG. Перевіреної інформації наразі немає, але начебто зловмисники викрали двох членів екіпажу – українця та росіянина.

Про атаку піратів у Гвінейській затоці розповіли в інформаційному агентстві Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, у квітні Пірати викрали українського моряка біля берегів Беніна

Що відомо про напад піратів та ймовірне викрадення українця

  • За кілька миль від порту Малабо (Екваторіальна Гвінея) пірати на катері атакували вантажне судно RIO MITONG. 
  • Пірати начебто наздогнали корабель та залізли на нього за допомогою драбини.
  • У результаті атаки, найімовірніше, зловмисники викрали двох члени екіпажу – громадяни України та Росії.
  • Решта екіпажу начебто у безпеці, а саме судно прибуло до порту Малабо.

Місце скоєння нападу на судно RIO MITONG: дивіться карту

До теми 12 березня додому повернувся українець, якого майже місяць тримали у полоні нігерійські пірати

За даними порталу Dryad Global, корабель RIO MITONG зараз плаває під прапором Коморських островів, його розміри – 122 на 20 метрів. У рейсі 9 травня на борту був збірний вантаж, який піратів не зацікавив. 

Корабель
Вантажний корабель RIO MITONG, з якого, ймовірно, викрали українця

Цікаво, що невдовзі після нападу на RIO MITONG пірати атакували й науково-дослідне судно MV DJIBLOHO та начебто викрали двох росіян.

Наразі в регіоні приблизно 50 людей вважаються такими, яких викрали пірати з метою вимагання викупу.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Водний транспорт Пірати Викрадення Африка Гвінея Новини України
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