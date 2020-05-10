Залізли драбиною і викрали українця: в Африці пірати напали на вантажне судно

Біля берегів Гвінейської затоки на західному узбережжі Африки пірати напали на вантажний корабель RIO MITONG. Перевіреної інформації наразі немає, але начебто зловмисники викрали двох членів екіпажу – українця та росіянина.

Про атаку піратів у Гвінейській затоці розповіли в інформаційному агентстві Інтерфакс-Україна.

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Що відомо про напад піратів та ймовірне викрадення українця

За кілька миль від порту Малабо (Екваторіальна Гвінея) пірати на катері атакували вантажне судно RIO MITONG.

Пірати начебто наздогнали корабель та залізли на нього за допомогою драбини.

У результаті атаки, найімовірніше, зловмисники викрали двох члени екіпажу – громадяни України та Росії.

Решта екіпажу начебто у безпеці, а саме судно прибуло до порту Малабо.

Місце скоєння нападу на судно RIO MITONG: дивіться карту

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За даними порталу Dryad Global, корабель RIO MITONG зараз плаває під прапором Коморських островів, його розміри – 122 на 20 метрів. У рейсі 9 травня на борту був збірний вантаж, який піратів не зацікавив.



Вантажний корабель RIO MITONG, з якого, ймовірно, викрали українця

Цікаво, що невдовзі після нападу на RIO MITONG пірати атакували й науково-дослідне судно MV DJIBLOHO та начебто викрали двох росіян.

Наразі в регіоні приблизно 50 людей вважаються такими, яких викрали пірати з метою вимагання викупу.