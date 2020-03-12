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      Українець, якого викрали пірати, повернувся додому

      -
      Пірати звільнили українця з полону / Ілюстративне фото

      Додому повернувся українець Дмитро Голяненко, який майже місяць пробув у полоні нігерійських піратів.

      У перемовинах щодо визволення моряків брали участь українське посольство у Греції, а також судноплавна компанія, якій належить захоплений корабель. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у твіттері.

      Більше про це Українця викрали в Нігерії: на судно напали пірати

      Спільними зусиллями весь екіпаж вдалося звільнити з полону. А українець вже вдома зі сім'єю.

      "Україна своїх не кидає", – написав Кулеба.

      Що відомо про викрадення українця?20 лютого біля берегів Нігерії пірати напали на судно, що йшло під прапором Ліберії та належить грецькій компанії. На той момент там перебували 24 члени екіпажу.

      В результаті нападу пірати захопили та вивезли в невідомому напрямку українського моряка Дмитра Голяненка разом з 9 членами екіпажу.

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      сьогодні
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: МЗС України Микола Кулеба Нігерія Пірати Новини України
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