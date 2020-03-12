Українець, якого викрали пірати, повернувся додому

Додому повернувся українець Дмитро Голяненко, який майже місяць пробув у полоні нігерійських піратів.

У перемовинах щодо визволення моряків брали участь українське посольство у Греції, а також судноплавна компанія, якій належить захоплений корабель. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у твіттері.

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Спільними зусиллями весь екіпаж вдалося звільнити з полону. А українець вже вдома зі сім'єю.

"Україна своїх не кидає", – написав Кулеба.

Україна своїх не кидає.



20.02 поблизу Нігерії пірати викрали 10 членів екіпажу “Alpine Princess”. Зокрема, громадянина України.@UKRinGRC і судноплавна компанія відпрацювали. Після переговорів екіпаж звільнили. Наш Дмитро Голяненко вже в Україні з сім’єю. Вітаю з поверненням! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2020

Що відомо про викрадення українця?20 лютого біля берегів Нігерії пірати напали на судно, що йшло під прапором Ліберії та належить грецькій компанії. На той момент там перебували 24 члени екіпажу.



В результаті нападу пірати захопили та вивезли в невідомому напрямку українського моряка Дмитра Голяненка разом з 9 членами екіпажу.