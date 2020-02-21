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      Українця викрали в Нігерії: на судно напали пірати

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      Щонайменше одного громадянина України пірати викрали біля берегів Нігерії. Він перебував на судні, що йшло під прапором Ліберії та належить грецькій компанії. Інцидент трапився вранці 20 лютого.

      Як повідомило посольство України в Греції, мовиться про судно Alpine Penelop. Власник корабля – грецька компанія Goldenport Shipmanagement LTD, передає пресслужба українського МЗС.

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      В результаті нападу на судно пірати захопили та вивезли в невідомому напрямку 10 членів екіпажу судна, зокрема одного громадянина України.

      Через інцидент компанія-судновласник створила оперативну групу зі звільнення членів екіпажу. Посольство України в Греції з ними підтримує зв’язок.

      У МЗС додали, що з піратами вже встановлено контакти. Перемовинами з ними займатимуться професійні "переговірники". 

      Новина доповнюється 

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      Теги: МЗС України Пірати Водний транспорт Викрадення Нігерія Кримінальні новини Новини України
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