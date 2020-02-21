Захоплений Росією військовий корабель "Черкаси" знайшли в Севастополі: фотодоказ

Легендарний мінний тральщик "Черкаси", який захопила Російсбька Федерація, пришвартували неподалік окупованого Севастополя у Криму.

Про його місцезнаходження повідомили журналіст "Крим. Реалії".

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Ще весною 2014 року під час анексії півострову екіпаж саме цього судна найдовше боровся з наступом російського спецназу на озері Донузлав – майже три тижні. Тоді всім кораблям командир-перебіжчик п'ятої бригади надводних кораблів військово-морських сил України наказав причалити до берега. Тральщик "Черкаси" та ще чотири кораблі відмовились і тримали оборону.

Нині він стоїть у Стрілецькій бухті поряд ще з трьома захопленими Росією українськими кораблями – тральщиком "Чернігів" і корветами "Луцьк" і "Тернопіль".



Військовий корабель "Черкаси" у Севастополі

Своє судно на відзнятому відео впізнав і його колишній командир Юрій Федаш, відзначивши його занедбаний стан.

"П'ять років він не фарбувався. Он, зірочка є, ніхто не зафарбував зірку, а герб Черкас зафарбували", – прокоментував Федаш.

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