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      Захоплений Росією військовий корабель "Черкаси" знайшли в Севастополі: фотодоказ

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      Корабель "Черкаси" знайшли в Севастополі / www.bild.de

      Легендарний мінний тральщик "Черкаси", який захопила Російсбька Федерація, пришвартували неподалік окупованого Севастополя у Криму.

      Про його місцезнаходження повідомили журналіст "Крим. Реалії".

      До слова: Україна завершила експертизу катера "Бердянськ", який повернула Росія

      Ще весною 2014 року під час анексії півострову екіпаж саме цього судна найдовше боровся з наступом російського спецназу на озері Донузлав – майже три тижні. Тоді всім кораблям командир-перебіжчик п'ятої бригади надводних кораблів військово-морських сил України наказав причалити до берега. Тральщик "Черкаси" та ще чотири кораблі відмовились і тримали оборону.

      Нині він стоїть у Стрілецькій бухті поряд ще з трьома захопленими Росією українськими кораблями – тральщиком "Чернігів" і корветами "Луцьк" і "Тернопіль".

      черкаси
      Військовий корабель "Черкаси" у Севастополі

      Своє судно на відзнятому відео впізнав і його колишній командир Юрій Федаш, відзначивши його занедбаний стан.

      "П'ять років він не фарбувався. Он, зірочка є, ніхто не зафарбував зірку, а герб Черкас зафарбували", – прокоментував Федаш.

      Більше про це дивіться в програмі "Крим. Реалії" 22 лютого о 18:00 на 24 каналі. Не пропустіть!

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      сьогодні
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Водний транспорт Новини Росії Новини Криму Анексія Криму
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