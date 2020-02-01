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      Україна завершила експертизу катера "Бердянськ", який повернула Росія

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      Україна завершила експертизу катера "Бердянськ", який повернула Росія / Офіс Президента

      Завершилась балістична експертиза малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ". Його Росія разом з іншими українськими військовими кораблями повернула у листопаді 2019 року.

      Про етап робіт розповів Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко, пише "Радіо Свобода".

      Дивіться також: В якому стані Росія повернула військові кораблі: Україна надала ОБСЄ фотодокази

      Воронченко зазначив, що з "Бердянська" зняли фрагменти броні, залишки осколків від снарядів, які є доказами агресивних і протиправних дій Росії.

      "Бердянськ" – той катер, який обстріляли російські військові під час захоплення українських кораблів у Керченській протоці у 2018 році.

      Важливо! Сума збитків від пошкоджень захоплених Росією українських кораблів становить щонайменше 55,5 мільйона гривень. Зокрема, катер "Бердянськ" має 6 пробоїн у районі ватерлінії та вище неї, а також – численні механічні пошкодження верхньої палуби.

      У якому стані Росія повернула захоплені кораблі 

      Росія розпочала процес передачі українських кораблів 17 листопада. Кораблі повернулися 20 листопада до Очакова у супроводі спецтехніки – буксирів "Титан", "Гайдамака", пошуково-рятувального корабля "Сапфір" та малого розвідувального корабля "Переяслав".

      • На всіх є свідчення мародерства росіян. Найбільше їх на буксирі "Яни Капу". Судно має механічні пошкодження правого борту.
      • Командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко повідомляв, що росіяни фактично "угробили" кораблі – познімали навіть плафони, розетки і унітази.
      • Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував результати перевірки після їхнього повернення. Відповідно до документу, росіяни передали Україні судна не лише без деяких документів, озброєння, обладнання для радіозв’язку, а і навіть без вогнегасників, двигунів.

      Полон українських кораблів: основне

      25 листопада 2018 року росіяни затримали із застосуванням зброї в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя.

      ► Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня 2019 року ухвалив, що Росія повинна звільнити українських моряків і передати Україні українські судна.

      ► У Росії 24 українських моряків звинувачували у "незаконному перетині кордону із застосуванням насильства чи загрози його застосування". Попри це вони повернулися до України 7 вересня 2019 року в рамках взаємного звільнення Україною і Росією утримуваних осіб.

      Екіпаж захоплених кораблів
      Екіпаж захоплених кораблів / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Повернення захоплених кораблів
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