Що Росія зробила з українськими військовими кораблями: Матіос опублікував важливий документ

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, в якому вказано перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" і буксирі "Яни Капу". Ці судна Росія захопила торік поблизу Керченської протоки та нещодавно повернула Україні.

За словами Матіоса, 20 листопада військові прокурори оглядали та фіксували та до цього часу продовжують фіксувати все, що зробила з українськими суднами Росія. Він у своєму фейсбуці наголошує, що результати цієї роботи є дуже важливими для міжнародних інституцій.

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Матіос оприлюднив перелік пошкоджень, як відбувалася протимінна перевірка на фарватері, а також перелік знищеного та викраденого обладнання.

Відповідно до документу, який оприлюднив колишній військовий прокурор, на всіх кораблях є відсутніми:

зброя, боєзапаси у повному обсязі та документація,

обладнання для радіозв’язку, зокрема станція космічного зв’язку,

надувний човен з мотором,

блоки апаратури розпізнавання,

вогнегасники, ліхтарі, аварійний буй,

акумуляторні, батареї, камбузна плита, унітаз.

Крім того, на кораблях пошкоджено гідропневмоакумулятори стопору валолінії (комплекс механізмів, завдяки яким відбувається рух двигуна).

Крім того, можна побачити інформацію щодо пошкоджень "Бердянська" та "Яни Капу".

"Бердянськ"

пробито ходову рубку та гальюн, машинне відділення,

пошкоджено лівий двигун,

головний розподільчий щит електроенергії розібрано,

розбито систему розпізнавання.

"Яни капу"

всі прилади у ходовій рубці відкрито та побито,

універсальну систему водяного захисту частково розібрано,

є відсутніми кабель берегового живлення та інші кабелі, дизель-генератор, розетки та плафони,

паливна арматура ГД №1 – частково відсутня,

розібрано паливну систему,

у машинному відділенні встановлено пластир із розсувним упором,

фальшборт частково зруйновано,

частина щогли – частково відсутня.



У якому стані прибули повернуті Росією військові кораблі

Українські військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" прибули до Очакова на Миколаївщині увечері 21 листопада. Росія передала їх Україні відкритому морі уранці 18 листопада. Торік ці судна було захоплено внаслідок атаки Росії поблизу Керченської протоки.

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Раніше командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко наголошував, що росіяни їх угробили настільки, що вони не могли йти своїм ходом – "познімали навіть плафони, розетки і унітази".