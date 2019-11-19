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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Зеленський розповів про свій забобон через повернення Україні кораблів

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      Реакція Зеленського на повернення Україні захоплених кораблів / Колаж 24 Каналу

      Президент Володимир Зеленський очікує на повернення в Україну захоплених військових кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Напередодні Росія передала судна українській стороні у відкритому Чорному морі і вони прямують в Очаків.

      Президент Зеленський на брифінгу розповів, що дотримується певних забобонів через повернення кораблів.

      До теми: Росія відзначилась заявою про повернення захоплених на Азові кораблів

      Хочу вибачитися, що я зараз не поголений. Це не просто так. Ви знаєте, у нас є таке українське слово "забобони". Зараз я  очікую кораблі – кораблі повернуться, я поголюся,
      – сказав президент

      Глава держави додав, що влада кожного дня робить якісь кроки, що наближають Україну до поверненння всього, що їй по праву належить.

      Як Росія повернула Україні кораблі?

      Росія повернула малі броньовані артилерійські катери ВМС України "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу вранці 18 листопада. Передача суден пройшла у відкритому Чорному морі.

      Їх до Очакова тягнуть буксири "Титан", Гайдамаки" та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір". Найімовірніше, судна прибудуть у порт в обід 20 листопада.

      Історія захоплення кораблів: головне

      • 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
      • Тоді ж агресор захопив 2 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
      • Проте, у травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених  моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.
      • 7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки. Проте кораблі країна-агресор не віддала.
      • 16 листопада росЗМІ повідомили, що РФ поверне Україні захоплені військові кораблі до проведення саміту в нормандському форматі, який пройде 9 грудня.
      • У МЗС РФ цю заяву спростували і наголосили, що передача ніяк не пов'язана з рішенням Міжнародного трибуналу ООН та запланованим на самітом нормандського формату.

      Екіпаж захоплених кораблів
      Екіпаж захоплених кораблів / Інфографіка 24 каналу

      Захоплені українські кораблі обпливають Крим і прямують в Очаків: карта
      сьогодні
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини політики Володимир Зеленський Водний транспорт Конфлікт в Азовському морі
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