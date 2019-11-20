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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Повернення захоплених кораблів: "Нікополь" і "Яни Капу" зайшли в Очаків – фото, відео

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      В Україну повертаються захоплені на Азові кораблі / dumskaya.net

      В Україну повертаються військові кораблі, які у листопаді 2018 року Росія незаконно обстріляла та захопила у полон біля Керченської протоки. Бронекатер "Нікополь" та буксир "Яни Капу" вже зайшли в порт Очакова.

      Російська сторона повернула Україні судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" вранці 18 листопада у відкритому Чорному морі.

      Важливо: Росія повернула Україні захоплені кораблі

      Кораблі повертаються на Батьківщину у супроводі спецтехніки – буксирів "Титан", "Гайдамака" та пошуково-рятувального корабля "Сапфір".

      Першим у порт Очакова зайшов бронекатер "Нікополь". Його буксирував малий розвідувальний корабель "Переяслав".


      Захоплений Росією корабель "Нікополь" повернувся в Україну

      Зустрічати корабель вийшли кілька десятків місцевих жителів. На набережній вони розвісили великий прапор України.


      Жителі Очакова зустрічають катер "Нікополь"

      Бронекатер "Нікополь" зайшов в Очаків: відео

       

      Близько 16 години у порт Очакова зайшов буксир "Яни Капу". Його тягнув буксир "Гайдамака".

      Зауважимо, саме "Яни Капу" протаранив російський сторожовий корабель під час Азовського конфлікту.


      Буксир "Яни Капу" зайшов в Очаків

      Читайте також: Росія має заплатити компенсацію за захоплення кораблів, – МЗС України

      Бронекатер "Бердянськ" наразі також на підході і прибудуть в Очаків у найближчі години. Під час захоплення російськими ФСБ в Азовському морі це корабель отримав пошкодження.

      Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував світлину "Бердянська", який тянуть у Чорному морі.

       

       

      Який стан у захоплених кораблів? Українські кораблі, які рік пробули у російському полоні, у жахливому стані.

      Командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко розповів, що росіяни їх угробили. Познімали плафони, розетки і унітази.

      Адвокат Микола Полозов додав, що судна залишилися взагалі без електроніки: немає навігаційних систем та електронних компонентів бойових модулів, без яких їх не можна використовувати. Все це російська сторона залишає як "речові докази".

      Що треба знати про повернення захоплених кораблів?

      Росія повинна була віддати Україні захоплені судна ще у травні. Саме тоді Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити 24 полонених українських моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.

      7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки. Проте кораблі тоді країна-агресор не віддала.

      Вранці 18 листопада Росія таки повернула Україні військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". Кремль переконує, що передача ніяк не пов'язана з рішенням Міжнародного трибуналу ООН та запланованим на 9 січня самітом нормандського формату.

      екіпаж полонених росією українських кораблів
      Екіпаж захоплених кораблів/ Інфографіка 24 каналу

      Відео 24 каналу про повернення кораблів

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Повернення захоплених кораблів Новини Росії Україна – Росія Водний транспорт Чорне море
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