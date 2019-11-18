Росія має заплатити компенсацію за захоплення кораблів, – МЗС України

Росія повинна сплатити Україні компенсацію через незаконне захоплення моряків та військових кораблів біля Керченської протоки у листопаді 2018 року. Країна-агресор тримала українські судна рік часу.

Речниця МЗС України Катерина Зеленко зауважила, що Росія не віддала Україні кораблі та 24 членів їх екіпажу навіть після рішення Міжнародного трибуналу ООН, передає hromadske.

Важливо: Росія повернула Україні захоплені кораблі

Пройшло 358 днів з моменту захоплення кораблів, Росії знадобилося пів року, щоб повернути їх. Хоча, відповідно до наказу Міжнародного суду, РФ мала одразу їх повернути. Попереду ще перевірка, в якому стані кораблі,

– зауважила вона.

Чиновниця також нагадала, що попри повернення кораблів 21-22 листопада в Гаазі відбудеться суд щодо порушення імунітетів трьох суден.

"Ми вирішимо яким чином буде проводитись процедура. Росія порушила міжнародне морське право й повинна заплатити компенсацію", – нагадала Зеленко.

Що треба знати про захоплення і повернення українських кораблів?

25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. РФ звинуватила судна ВМС у тому, що вони неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

Тоді ж агресор захопив 2 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

Проте, у травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.

7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки.

Вранці 18 листопада Росія таки повернула Україні військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". Передача пройшла у відкритому Чорному морі.

Кремль переконує, що передача ніяк не пов'язана з рішенням Міжнародного трибуналу ООН та запланованим на 9 січня самітом нормандського формату.



Захоплені українські кораблі та їх екіпаж / інфографіка 24 каналу