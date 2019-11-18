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      Россия должна заплатить компенсацию за захват кораблей, – МИД Украины

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      Россия должна выплатить Украине компенсацию за захват кораблей / tass.ru

      Россия должна заплатить Украине компенсацию за незаконный захват моряков и военных кораблей возле Керченского пролива в ноябре 2018 года. Страна-агрессор держала украинские суда год времени.

      Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко отметила, что Россия не отдала Украине корабли и 24 членов их экипажа даже после решения Международного трибунала ООН, передает hromadske.

      Важно: Россия вернула Украине захваченные корабли

      Прошло 358 дней с момента захвата кораблей, России понадобилось полгода, чтобы вернуть их. Хотя, согласно приказу Международного суда, РФ должна была сразу их вернуть. Впереди еще проверка, в каком состоянии корабли,
      – отметила она.

      Чиновница также напомнила, что несмотря на возвращение кораблей 21-22 ноября в Гааге состоится суд о нарушении иммунитетов трех судов.

      "Мы решим каким образом будет проводиться процедура. Россия нарушила международное морское право и должна заплатить компенсацию", – напомнила Зеленко.

      Что надо знать о захвате и возвращения украинских кораблей?

      • 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. РФ обвинила судна ВМС в том, что они неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.
      • Тогда же агрессор захватил 2 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      • Однако, в мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.
      • 7 сентября РФ и Украина провели обмен удерживаемыми, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленных моряка.
      • Утром 18 ноября Россия все-таки вернула Украине военные корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Передача прошла в открытом Черном море.
      • Кремль утверждает, что передача никак не связана с решением Международного трибунала ООН и запланированным на 9 января саммитом нормандского формата.

      захоплені кораблі та їх екіпаж
      Захваченные украинские корабли и их экипаж / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Возвращение захваченных кораблей Новости России МИД Украины Судьи Конфликт в Азовском море Украина – Россия
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