Возвращение захваченных кораблей: "Никополь" и "Яны Капу" зашли в Очаков – фото, видео

В Украину возвращаются военные корабли, которые в ноябре 2018 года Россия незаконно обстреляла и захватила в плен возле Керченского пролива. Бронекатер "Никополь" и буксир "Яны Капу" уже зашли в порт Очакова.

Российская сторона вернула Украине судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" утром 18 ноября в открытом Черном море.

Важно: Россия вернула Украине захваченные корабли

Корабли возвращаются на Родину в сопровождении спецтехники – буксиров "Титан", "Гайдамака" и поисково-спасательного корабля "Сапфир".

Первым в порт Очакова зашел бронекатер "Никополь". Его буксировал малый разведывательный корабль "Переяслав".



Захваченный Россией корабль "Никополь" вернулся в Украину

Встречать корабль вышли несколько десятков местных жителей. На набережной они развесили большой флаг Украины.



Жители Очакова встречают катер "Никополь"

Бронекатер "Никополь" зашел в Очаков: видео

Около 16 часов в порт Очакова зашел буксир "Яны Капу". Его тянул буксир "Гайдамака".

Заметим, именно "Яны Капу" протаранил российский сторожевой корабль во время Азовского конфликта.



Буксир "Яны Капу" зашел в Очаков

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Бронекатер "Бердянск" тоже на подходе и прибудет в Очаков в ближайшие часы. Во время захвата ФСБ России в Азовском море именно этот корабль получил повреждения.

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фотографию "Бердянска", который тянут в Черном море.

Какое состояние у захваченных кораблей? Украинские корабли, которые год пробыли в российском плену, в ужасном состоянии.



Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко рассказал, что россияне их угробили. Поснимали плафоны, розетки и унитазы.



Адвокат Николай Полозов добавил, что суда остались вообще без электроники: нет навигационных систем и электронных компонентов боевых модулей, без которых их нельзя использовать. Все это российская сторона оставляет у себя как "вещественные доказательства".

Что нужно знать о возвращении захваченных кораблей?

Россия должна была отдать Украине захваченные суда еще в мае. Именно тогда Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24 пленных украинских моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.

7 сентября РФ и Украина провели обмен удерживаемыми, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленных моряка. Однако корабли страна-агрессор не отдала.

16 ноября росСМИ сообщили, что РФ вернет Украине захваченные военные корабли до проведения саммита в нормандском формате, который пройдет 9 декабря. В МИД РФ это заявление опровергли и подчеркнули, что передача не связана со встречей лидеров России, Украины, Германии и Франции.



Экипаж захваченных кораблей/ Инфографика 24 канала

Видео 24 канала о возвращении кораблей