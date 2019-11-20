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      Возвращение захваченных кораблей: "Никополь" и "Яны Капу" зашли в Очаков – фото, видео

      289 Читати новину українською
      В Украину возвращаются захваченные на Азовые корабли / dumskaya.net

      В Украину возвращаются военные корабли, которые в ноябре 2018 года Россия незаконно обстреляла и захватила в плен возле Керченского пролива. Бронекатер "Никополь" и буксир "Яны Капу" уже зашли в порт Очакова.

      Российская сторона вернула Украине судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" утром 18 ноября в открытом Черном море.

      Важно: Россия вернула Украине захваченные корабли

      Корабли возвращаются на Родину в сопровождении спецтехники – буксиров "Титан", "Гайдамака" и поисково-спасательного корабля "Сапфир".

      Первым в порт Очакова зашел бронекатер "Никополь". Его буксировал малый разведывательный корабль "Переяслав".


      Захваченный Россией корабль "Никополь" вернулся в Украину

      Встречать корабль вышли несколько десятков местных жителей. На набережной они развесили большой флаг Украины.


      Жители Очакова встречают катер "Никополь"

      Бронекатер "Никополь" зашел в Очаков: видео

       

      Около 16 часов в порт Очакова зашел буксир "Яны Капу". Его тянул буксир "Гайдамака".

      Заметим, именно "Яны Капу" протаранил российский сторожевой корабль во время Азовского конфликта.


      Буксир "Яны Капу" зашел в Очаков

      Читайте также: Россия должна заплатить компенсацию за захват кораблей, – МИД Украины

      Бронекатер "Бердянск" тоже на подходе и прибудет в Очаков в ближайшие часы. Во время захвата ФСБ России в Азовском море именно этот корабль получил повреждения.

      Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фотографию "Бердянска", который тянут в Черном море.

       

      Какое состояние у захваченных кораблей? Украинские корабли, которые год пробыли в российском плену, в ужасном состоянии.

      Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко рассказал, что россияне их угробили. Поснимали плафоны, розетки и унитазы.

      Адвокат Николай Полозов добавил, что суда остались вообще без электроники: нет навигационных систем и электронных компонентов боевых модулей, без которых их нельзя использовать. Все это российская сторона оставляет у себя как "вещественные доказательства".

      Что нужно знать о возвращении захваченных кораблей?

      Россия должна была отдать Украине захваченные суда еще в мае. Именно тогда Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24 пленных украинских моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.

      7 сентября РФ и Украина провели обмен удерживаемыми, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленных моряка. Однако корабли страна-агрессор не отдала.

      16 ноября росСМИ сообщили, что РФ вернет Украине захваченные военные корабли до проведения саммита в нормандском формате, который пройдет 9 декабря. В МИД РФ это заявление опровергли и подчеркнули, что передача не связана со встречей лидеров России, Украины, Германии и Франции.

      екіпаж полонених росією українських кораблів
      Экипаж захваченных кораблей/ Инфографика 24 канала

      Видео 24 канала о возвращении кораблей

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Возвращение захваченных кораблей Водный транспорт Чорное море
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