Угробили, познімали навіть унітази – командувач ВМС про стан захоплених кораблів
Українські кораблі, які Росія повернула після захоплення у листопаді минулого року, вже майже у територіальних вод України. Швидкість дуже маленька, бо кораблі не йдуть своїм ходом.
Мир увидит варварское отношение россиян, об этом сказал командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в комментарии 24 каналу.
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Буксиры "Титан", "Гайдамака" и поисково-спасательный корабль "Сапфир" вышли из портов Одессы, Черноморская и Южного за захваченными кораблями еще 16 ноября.
Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян,
– сказал Воронченко.
"Остались вообще без электроники"
О плохом состоянии кораблей ВМС сказал и адвокат украинских моряков Николай Полозов. По его словам, корабли остались вообще без электроники: нет навигационных систем и электронных компонентов боевых модулей, без которых их нельзя использовать. Все это российская сторона оставляет как "вещественные доказательства".
Россия передала Украине захваченные корабли 18 ноября. Утром в этот день буксиры пришли в нейтральные воды Черного моря вблизи юго-восточного побережья оккупированного Крыма.
Эксперты сообщают, военные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" прибудут в порт Очакова примерно в 16 часов 20 ноября.
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Захват и возвращение украинских кораблей: главное
- 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. РФ обвинила судна ВМС в том, что они неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.
- Тогда же агрессор захватил 2 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
- В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.
- 7 сентября РФ и Украина провели обмен удерживаемыми, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленных моряка.
- Утром 18 ноября Россия вернула Украине военные корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Передача прошла в открытом Черном море.
- Кремль убеждает, что передача никак не связана с решением Международного трибунала ООН и запланированным на 9 января саммитом нормандского формата.