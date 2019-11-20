Угробили, познімали навіть унітази – командувач ВМС про стан захоплених кораблів

Українські кораблі, які Росія повернула після захоплення у листопаді минулого року, вже майже у територіальних вод України. Швидкість дуже маленька, бо кораблі не йдуть своїм ходом.

Мир увидит варварское отношение россиян, об этом сказал командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в комментарии 24 каналу.

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Буксиры "Титан", "Гайдамака" и поисково-спасательный корабль "Сапфир" вышли из портов Одессы, Черноморская и Южного за захваченными кораблями еще 16 ноября.

Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян,

– сказал Воронченко.

"Остались вообще без электроники"

О плохом состоянии кораблей ВМС сказал и адвокат украинских моряков Николай Полозов. По его словам, корабли остались вообще без электроники: нет навигационных систем и электронных компонентов боевых модулей, без которых их нельзя использовать. Все это российская сторона оставляет как "вещественные доказательства".

Россия передала Украине захваченные корабли 18 ноября. Утром в этот день буксиры пришли в нейтральные воды Черного моря вблизи юго-восточного побережья оккупированного Крыма.

Эксперты сообщают, военные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" прибудут в порт Очакова примерно в 16 часов 20 ноября.

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Захват и возвращение украинских кораблей: главное