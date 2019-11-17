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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ

      Украинские буксиры подплыли к Крыму, где должны забрать задержанные корабли: карта

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      Украинские буксиры подплыли к Крыму / dumskaya.net

      Буксиры "Титан", "Гайдамака" и поисково-спасательный корабль "Сапфир" уже подплыли к южному побережью оккупированного Крыма, где должны забрать у России захваченные корабли ВМС ВСУ.

      Судна еще вчера, 16 ноября, вышли из портов Южного, Черноморска и Одессы и отправились в сторону оккупированного Крыма.

      Важно: Бутусов объяснил, почему возвращение захваченных украинских кораблей – шаг навстречу России

      Сейчас они стоят в Черном море примерно в 20-25 километрах от южного берега полуострова, свидетельствуют данные системы AIS.


      Украинские суда подплыли к оккупированному Крыму, где заберут захваченные корабли

      Именно здесь должна произойти передача малых бронированных катеров ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые Россия захватила в ноябре 2018 года вблизи Керченского пролива.

      Накануне советник президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что военные корабли скоро вернутся в Украину. Однако, конкретную дату он не назвал.

      Что нужно знать о возвращении захваченных кораблей? Россия должна была отдать Украине захваченные корабли еще в мае. Именно тогда Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24 пленных украинских моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.

      7 сентября РФ и Украина провели обмен удерживаемыми, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленных моряка. Однако корабли страна-агрессор не отдала.

      16 ноября росСМИ сообщили, что РФ вернет Украине захваченные военные корабли до проведения саммита в нормандском формате, который пройдет 9 декабря. Однако, страна-агрессор не собирается возвращать личное оружие украинских моряков, рации и часть судовых документов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Новости Крыма Водный транспорт Возвращение захваченных кораблей
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