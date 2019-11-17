Українські буксири підпливли до Криму, де мають забрати затримані кораблі: карта

Буксири "Титан", "Гайдамака" та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір" вже підпливли до південного узбережжя окупованого Криму, де мають забрати від Росії захоплені кораблі ВМС ЗСУ.

Судна ще вчора, 16 листопада, вийшли з портів Южного, Чорноморська та Одеси і вирушили в сторону окупованого Криму.

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Наразі вони стоять у Чорному морі приблизно за 20-25 кілометрів від південного берега півострова, свідчать дані системи AIS.



Українські судна підпливли до окупованого Криму, де заберуть захоплені кораблі

Саме тут має відбутися передача малих броньованих катерів ВМС України "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які Росія захопила в листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки.

Напередодні радник президента України Андрій Єрмак підтвердив , що військові кораблі скоро повернуться в Україну. Проте, конкретну дату він не назвав.

Що треба знати про повернення захоплених кораблів?Росія повинна була віддати Україні захоплені кораблі ще у травні. Саме тоді Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити 24 полонених українських моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.



7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки. Проте кораблі країна-агресор не віддала.



16 листопада росЗМІ повідомили, що РФ поверне Україні захоплені військові кораблі до проведення саміту в нормандському форматі, який пройде 9 грудня. Проте, країна агресора не збирається повертати особисту зброю українських моряків, рації та частину суднових документів.