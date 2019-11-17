13:17
17 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Старість в оточенні Пині. Путінське півко
      Вєсті Кремля
      20:02, 16 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Що заховав Дубінський під матрацом. Тимошенко здивує Зеленського
      Вєсті.UA
      19:31, 16 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ

      Українські буксири підпливли до Криму, де мають забрати затримані кораблі: карта

      1144 Читать новость на русском
      Українські буксири підпливли до Криму / dumskaya.net

      Буксири "Титан", "Гайдамака" та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір" вже підпливли до південного узбережжя окупованого Криму, де мають забрати від Росії захоплені кораблі ВМС ЗСУ.

      Судна ще вчора, 16 листопада, вийшли з портів Южного, Чорноморська та Одеси і вирушили в сторону окупованого Криму.

      Важливо: Бутусов пояснив, чому повернення захоплених українських кораблів – крок назустріч Росії

      Наразі вони стоять у Чорному морі приблизно за 20-25 кілометрів від південного берега півострова, свідчать дані системи AIS.


      Українські судна підпливли до окупованого Криму, де заберуть захоплені кораблі

      Саме тут має відбутися передача малих броньованих катерів ВМС України "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які Росія захопила в листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки.

      Напередодні радник президента України Андрій Єрмак підтвердив, що військові кораблі скоро повернуться в Україну. Проте, конкретну дату він не назвав. 

      Що треба знати про повернення захоплених кораблів?Росія повинна була віддати Україні захоплені кораблі ще у травні. Саме тоді Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити 24 полонених українських моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.

      7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки. Проте кораблі країна-агресор не віддала.

      16 листопада росЗМІ повідомили, що РФ поверне Україні захоплені військові кораблі до проведення саміту в нормандському форматі, який пройде 9 грудня. Проте, країна агресора не збирається повертати особисту зброю українських моряків, рації та частину суднових документів.

      Магнітні бурі у листопаді 2019 року: коли відбудуться потужні метеоудари
      сьогодні
      4375
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини Криму Водний транспорт Повернення захоплених кораблів
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Радикали й брати Росії: хто такі фанати збірної Сербії та що від них чекати
      сьогодні , 12:00 Радикали й брати Росії: хто такі фанати збірної Сербії та що від них чекати
      Михайло Гема 3635
      Пам'ять та відчуття щастя: як з віком не втрати ці два фактора
      сьогодні , 12:00 Пам'ять та відчуття щастя: як з віком не втрати ці два фактора
      Блог Соцмережі 243
      20 таємних спілок, які справді існують
      сьогодні , 08:48 20 таємних спілок, які справді існують
      Борис Немировський 2183
      Сербія – Україна: анонс матчу кваліфікації Євро-2020
      сьогодні , 08:20 Сербія – Україна: анонс матчу кваліфікації Євро-2020
      Ігор Саджениця 1032
      Коломойський і його люди за "бабки" готові здати Україну Росії
      16 листопада , 21:00 Коломойський і його люди за "бабки" готові здати Україну Росії
      Віталій Шабунін 2732
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук