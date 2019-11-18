Повернені Росією кораблі змінили маршрут: пливуть в інший порт
Українські кораблі "Бердянськ", "Яни Капу" та "Нікополь" змінили маршрут і пливуть у порт Очакова. У місто в Миколаївській області вони орієнтовно мають прибути у середу, 20 листопада, близько 16 години.
Про зміну маршруту повідомляє видання "Цензор.НЕТ" з посиланням на власні джерела у ВМС України.
Важливо! Повернення кораблів – це виконання Росією рішення Трибуналу, – Загороднюк
Поки на карті суден у реальному часі помітно, що буксири "Гайдамака" і "Титан", які вирушили і забрали повернуті Росією судна, досі стоять на місці їх передачі.
Раніше очікувалося, що звільнені судна доставлять у порт Одеси. Туди вони мали прибути у ранок середи, 20 листопада.
Українські буксири на карті суден
Захоплення і повернення українських кораблів: головне
- 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. РФ звинуватила судна ВМС у тому, що вони неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
- Тоді ж агресор захопив 2 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
- У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.
- 7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки.
- Вранці 18 листопада Росія таки повернула Україні військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". Передача пройшла у відкритому Чорному морі.
- Кремль переконує, що передача ніяк не пов'язана з рішенням Міжнародного трибуналу ООН та запланованим на 9 січня самітом нормандського формату.