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      Повернені Росією кораблі змінили маршрут: пливуть в інший порт

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      Звільнені українські кораблі пливуть у порт Очакова / epa.eu

      Українські кораблі "Бердянськ", "Яни Капу" та "Нікополь" змінили маршрут і пливуть у порт Очакова. У місто в Миколаївській області вони орієнтовно мають прибути у середу, 20 листопада, близько 16 години.

      Про зміну маршруту повідомляє видання "Цензор.НЕТ" з посиланням на власні джерела у ВМС України.

      Важливо! Повернення кораблів – це виконання Росією рішення Трибуналу, – Загороднюк

      Поки на карті суден у реальному часі помітно, що буксири "Гайдамака" і "Титан", які вирушили і забрали повернуті Росією судна, досі стоять на місці їх передачі.

      Раніше очікувалося, що звільнені судна доставлять у порт Одеси. Туди вони мали прибути у ранок середи, 20 листопада.

      Звільнені українські кораблі, карта
      Українські буксири на карті суден

      Захоплення і повернення українських кораблів: головне

      • 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. РФ звинуватила судна ВМС у тому, що вони неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
      • Тоді ж агресор захопив 2 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
      • У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.
      • 7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки.
      • Вранці 18 листопада Росія таки повернула Україні військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". Передача пройшла у відкритому Чорному морі.
      • Кремль переконує, що передача ніяк не пов'язана з рішенням Міжнародного трибуналу ООН та запланованим на 9 січня самітом нормандського формату.
      Українські студенти їдуть в Польщу не вчитися, – Новосад
      18 листопада
      15679
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Повернення захоплених кораблів Конфлікт в Азовському морі Водний транспорт Україна – Росія
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