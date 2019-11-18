Повернені Росією кораблі змінили маршрут: пливуть в інший порт

Українські кораблі "Бердянськ", "Яни Капу" та "Нікополь" змінили маршрут і пливуть у порт Очакова. У місто в Миколаївській області вони орієнтовно мають прибути у середу, 20 листопада, близько 16 години.

Про зміну маршруту повідомляє видання "Цензор.НЕТ" з посиланням на власні джерела у ВМС України.

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Поки на карті суден у реальному часі помітно, що буксири "Гайдамака" і "Титан", які вирушили і забрали повернуті Росією судна, досі стоять на місці їх передачі.

Раніше очікувалося, що звільнені судна доставлять у порт Одеси. Туди вони мали прибути у ранок середи, 20 листопада.



Українські буксири на карті суден

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