Повернення кораблів – це виконання Росією рішення Трибуналу, – Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк наголосив, що повернення Росією захоплених нею українських кораблів – це ніякий не акт доброї волі. Мовляв, цей крок варто розцінювати виключно як виконання агресором рішення Міжнародного морського трибуналу.

Захоплення українських кораблів та військових моряків у листопаді 2018 року був першим відкритим нападом на українські ВМС у 21 столітті, нагадав Загороднюк на своїй сторінці у фейсбуці.

До слова: Захоплені українські кораблі вже пливуть до Одеси: карта

Він також розповів про два подальші кроки Міністерства оборони після повернення українських кораблів. Першим буде огляд суден та надання рекомендацій щодо їх повернення на службу.

Крім того, в Україні продовжуватимуть будувати військово-морський флот, який буде спроможним захищати державу. За словами Андрія Загороднюка, це стане запорукою стабільності у регіоні.

Що треба знати про захоплення і повернення українських кораблів?