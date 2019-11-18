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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Повернення кораблів – це виконання Росією рішення Трибуналу, – Загороднюк

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      Загороднюк: повернуті Росією кораблі пройдуть перевірку та повернуться на службу / фото з фейсбуку

      Міністр оборони України Андрій Загороднюк наголосив, що повернення Росією захоплених нею українських кораблів – це ніякий не акт доброї волі. Мовляв, цей крок варто розцінювати виключно як виконання агресором рішення Міжнародного морського трибуналу.

      Захоплення українських кораблів та військових моряків у листопаді 2018 року був першим відкритим нападом на українські ВМС у 21 столітті, нагадав Загороднюк на своїй сторінці у фейсбуці.

      До слова: Захоплені українські кораблі вже пливуть до Одеси: карта

      Він також розповів про два подальші кроки Міністерства оборони після повернення українських кораблів. Першим буде огляд суден та надання рекомендацій щодо їх повернення на службу.

      Крім того, в Україні продовжуватимуть будувати військово-морський флот, який буде спроможним захищати державу. За словами Андрія Загороднюка, це стане запорукою стабільності у регіоні.

      Що треба знати про захоплення і повернення українських кораблів?

      • 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. РФ звинуватила судна ВМС у тому, що вони неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
      • Тоді ж агресор захопив 2 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
      • Проте, у травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.
      • 7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки.
      • Вранці 18 листопада Росія таки повернула Україні військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". Передача пройшла у відкритому Чорному морі.
      • Кремль переконує, що передача ніяк не пов'язана з рішенням Міжнародного трибуналу ООН та запланованим на 9 січня самітом нормандського формату.
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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Повернення захоплених кораблів Конфлікт в Азовському морі Міністерство оборони України Андрій Загороднюк
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