Повернення кораблів – це виконання Росією рішення Трибуналу, – Загороднюк
Міністр оборони України Андрій Загороднюк наголосив, що повернення Росією захоплених нею українських кораблів – це ніякий не акт доброї волі. Мовляв, цей крок варто розцінювати виключно як виконання агресором рішення Міжнародного морського трибуналу.
Захоплення українських кораблів та військових моряків у листопаді 2018 року був першим відкритим нападом на українські ВМС у 21 столітті, нагадав Загороднюк на своїй сторінці у фейсбуці.
До слова: Захоплені українські кораблі вже пливуть до Одеси: карта
Він також розповів про два подальші кроки Міністерства оборони після повернення українських кораблів. Першим буде огляд суден та надання рекомендацій щодо їх повернення на службу.
Крім того, в Україні продовжуватимуть будувати військово-морський флот, який буде спроможним захищати державу. За словами Андрія Загороднюка, це стане запорукою стабільності у регіоні.
Що треба знати про захоплення і повернення українських кораблів?
- 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. РФ звинуватила судна ВМС у тому, що вони неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
- Тоді ж агресор захопив 2 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
- Проте, у травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.
- 7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки.
- Вранці 18 листопада Росія таки повернула Україні військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". Передача пройшла у відкритому Чорному морі.
- Кремль переконує, що передача ніяк не пов'язана з рішенням Міжнародного трибуналу ООН та запланованим на 9 січня самітом нормандського формату.