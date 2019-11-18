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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Возвращение кораблей – это выполнение Россией решения Трибунала, – Загороднюк

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      Загороднюк: возвращенные Россией корабли пройдут проверку и вернутся на службу / фото из фейсбука

      Министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что возвращение Россией захваченных ею украинских кораблей – это никакой не акт доброй воли. Мол, этот шаг стоит расценивать исключительно как выполнение агрессором решения Международного морского трибунала.

      Захват украинских кораблей и военных моряков в ноябре 2018 года был первым открытым нападением на украинские ВМС в 21 веке, напомнил Загороднюк на своей странице в фейсбуке.

      К слову: Захваченные украинские корабли уже плывут в Одессу: карта

      Он также рассказал о двух дальнейших шагах Министерства обороны после возвращения украинских кораблей. Первым будет осмотр судов и предоставление рекомендаций по их возврату на службу.

      Кроме того, в Украине продолжат строить военно-морской флот, который будет способен защищать государство. По словам Андрея Загороднюка, это станет залогом стабильности в регионе.

      Что надо знать о захвате и возвращении украинских кораблей?

      • 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. РФ обвинила судна ВМС в том, что они неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.
      • Тогда же агрессор захватил 2 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      • Однако, в мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Впорочем, этого так и не произошло.
      • 7 сентября РФ и Украина провели обмен удерживаемыми, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленные моряка.
      • Утром 18 ноября Россия вернула Украине военные корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Передача прошла в открытом Черном море.
      • Кремль убеждает, что передача никак не связана с решением Международного трибунала ООН и запланированным на 9 января саммитом нормандского формата.
      Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Возвращение захваченных кораблей Новости политики Андрей Загороднюк Міністерство оборони України Конфликт в Азовском море
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