Возвращение кораблей – это выполнение Россией решения Трибунала, – Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что возвращение Россией захваченных ею украинских кораблей – это никакой не акт доброй воли. Мол, этот шаг стоит расценивать исключительно как выполнение агрессором решения Международного морского трибунала.

Захват украинских кораблей и военных моряков в ноябре 2018 года был первым открытым нападением на украинские ВМС в 21 веке, напомнил Загороднюк на своей странице в фейсбуке.

К слову: Захваченные украинские корабли уже плывут в Одессу: карта

Он также рассказал о двух дальнейших шагах Министерства обороны после возвращения украинских кораблей. Первым будет осмотр судов и предоставление рекомендаций по их возврату на службу.

Кроме того, в Украине продолжат строить военно-морской флот, который будет способен защищать государство. По словам Андрея Загороднюка, это станет залогом стабильности в регионе.

Что надо знать о захвате и возвращении украинских кораблей?