Так, на Львівщині вранці двічі оголошували повітряну тривогу. Там загинула 66-річна жінка, яка на момент атаки перебувала в автомобілі. Ще двоє людей отримали поранення, передає 24 Канал із посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

Дивіться також Виявив киянин під час прогулянки: водолази вилучили залишки БпЛА з Київського водосховища

Скільки повітряних цілей збили над Заходом

За словами Козицького, відомо, що воїни ПвК "Захід" у своїй зоні відповідальності знищили один ударний БпЛА типу "Шахед" та 31 крилату ракету.

Посадовець нагадав, що зона відповідальності ПвК "Захід" – це не лише Львівщина. Це також Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.

Дякуємо оборонцям неба за титанічну роботу,

– звернувся до захисників Козицький.

До слова, загалом Росія вдарила по Україні 120 ракетами і 90 дронами, зокрема 101 крилатою ракетою Х-101 і "Калібр", 8 "Кинджалами", а також "Цирконом" та "Іскандером".