Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького. Він зазначив, що основною ціллю росіян була критична інфраструктура.

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Які наслідки атаки на Львівщину

Козицький розповів що внаслідок падіння уламків російської ракети у Шептицькому районі загинула одна людина.

Це – 66 річна жінка. На момент атаки вона перебувала в автомобілі. Щирі співчуття рідним. Ще двоє чоловіків отримали поранення. Одного госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу,

– розповів голова ОВА.

Він додав, що окупанти в черговий раз цілили по критичній інфраструктурі України. Було пошкоджено магістральну трубу теплопостачання, туди вже вирушили профільні служби.

"Без теплопостачання тимчасово залишилися 6 тисяч осіб! Розпочали локалізацію пошкодження, за необхідності розгорнемо пункти незламності", – наголосив Козицький.

Також внаслідок атаки загорілися 12 гаражів. Для усунення пожежі залучено 12 вогнеборців та 3 одиниці спецтехніки.