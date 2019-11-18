Возвращенные Россией корабли изменили маршрут: плывут в другой порт

Украинские корабли "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь" изменили маршрут и плывут в порт Очакова. В город в Николаевской области они ориентировочно должны прибыть в среду, 20 ноября, около 16 часов.

Об изменении маршрута сообщает издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на собственные источники в ВМС Украины.

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Пока на карте судов в реальном времени видно, что буксиры "Гайдамака" и "Титан", которые отправились и забрали возвращенные Россией судна, до сих пор стоят на месте их передачи.

Ранее ожидалось, что освобожденные суда доставят в порт Одессы. Туда они должны были прибыть утром в среду, 20 ноября.



Украинские буксиры на карте судов

Захват и возвращение украинских кораблей: главное