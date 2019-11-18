Возвращенные Россией корабли изменили маршрут: плывут в другой порт
Украинские корабли "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь" изменили маршрут и плывут в порт Очакова. В город в Николаевской области они ориентировочно должны прибыть в среду, 20 ноября, около 16 часов.
Об изменении маршрута сообщает издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на собственные источники в ВМС Украины.
Важно! Возвращение кораблей – это выполнение Россией решения Трибунала, – Загороднюк
Пока на карте судов в реальном времени видно, что буксиры "Гайдамака" и "Титан", которые отправились и забрали возвращенные Россией судна, до сих пор стоят на месте их передачи.
Ранее ожидалось, что освобожденные суда доставят в порт Одессы. Туда они должны были прибыть утром в среду, 20 ноября.
Украинские буксиры на карте судов
Захват и возвращение украинских кораблей: главное
- 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. РФ обвинила судна ВМС в том, что они неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.
- Тогда же агрессор захватил 2 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
- В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.
- 7 сентября РФ и Украина провели обмен удерживаемыми, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленных моряка.
- Утром 18 ноября Россия вернула Украине военные корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Передача прошла в открытом Черном море.
- Кремль убеждает, что передача никак не связана с решением Международного трибунала ООН и запланированным на 9 января саммитом в нормандском формате.