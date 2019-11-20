Угробили, познімали навіть унітази – командувач ВМС про стан захоплених кораблів

Українські кораблі, які Росія повернула після захоплення у листопаді минулого року, вже майже у територіальних вод України. Швидкість дуже маленька, бо кораблі не йдуть своїм ходом.

Світ побачить варварське ставлення росіян, про це сказав командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко в коментарі "4 каналу".

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Буксири "Титан", "Гайдамака" та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір" вийшли з портів Одеси, Чорноморська та Южного по захоплені кораблі ще 16 листопада.

Йде буксирування, швидкість дуже маленька. Вони своїм ходом не йдуть, росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки і унітази. Так що ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян,

– сказав Воронченко.

"Залишились взагалі без електроніки"

Про поганий стан кораблів ВМС сказав і українських моряків Микола Полозов. За його словами, кораблі залишилися взагалі без електроніки: немає навігаційних систем та електронних компонентів бойових модулів, без яких їх не можна використовувати. Все це російська сторона залишає як "речові докази".

Росія передала Україні захоплені кораблі 18 листопада. вранці у цей день буксири дійшли у нейтральні води Чорного моря поблизу південно-східного узбережжя окупованого Криму.

Експерти повідомляють, військові судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" прибудуть в порт Очакова приблизно о 16 годині 20 листопада.

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