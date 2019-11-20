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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Угробили, познімали навіть унітази – командувач ВМС про стан захоплених кораблів

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      Росія їх угробила, – Воронченко про захоплені кораблі / ТАСС

      Українські кораблі, які Росія повернула після захоплення у листопаді минулого року, вже майже у територіальних вод України. Швидкість дуже маленька, бо кораблі не йдуть своїм ходом.

      Світ побачить варварське ставлення росіян, про це сказав командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко в коментарі "4 каналу".

      Дивіться також: Захоплені українські кораблі наближаються до Очакова – карта

      Буксири "Титан", "Гайдамака" та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір" вийшли з портів Одеси, Чорноморська та Южного по захоплені кораблі ще 16 листопада.

      Йде буксирування, швидкість дуже маленька. Вони своїм ходом не йдуть, росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки і унітази. Так що ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян,
      – сказав Воронченко.

      "Залишились взагалі без електроніки"

      Про поганий стан кораблів ВМС сказав і українських моряків Микола Полозов. За його словами, кораблі залишилися взагалі без електроніки: немає навігаційних систем та електронних компонентів бойових модулів, без яких їх не можна використовувати. Все це російська сторона залишає як "речові докази".

      Росія передала Україні захоплені кораблі 18 листопада. вранці у цей день буксири дійшли у нейтральні води Чорного моря поблизу південно-східного узбережжя окупованого Криму.

      Експерти повідомляють, військові судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" прибудуть в порт Очакова приблизно о 16 годині 20 листопада. 

      Читайте також: Росія має заплатити компенсацію за захоплення кораблів, – МЗС України

      Захоплення і повернення українських кораблів: головне

      • 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. РФ звинуватила судна ВМС у тому, що вони неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
      • Тоді ж агресор захопив 2 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
      • У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.
      • 7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки.
      • Вранці 18 листопада Росія таки повернула Україні військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". Передача пройшла у відкритому Чорному морі.
      • Кремль переконує, що передача ніяк не пов'язана з рішенням Міжнародного трибуналу ООН та запланованим на 9 січня самітом нормандського формату.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Водний транспорт Україна – Росія Повернення захоплених кораблів Пожежа в Керченській протоці
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