Росія готова повернути захоплені українські кораблі до нормандської зустрічі, – ЗМІ

Росія поверне Україні захоплені в Керченській протоці військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" до проведення саміту в нормандському форматі.

Сторони вже обговорюють дату та місце передачі, про це повідомляє російське видання "Комерсант" із посиланням на власні джерела.

Важливо: Зустріч у нормандському форматі пройде 9 грудня у Парижі

Так, переговори між Києвом та Москвою перебувають на фінальному етапі. Передача захоплених кораблів відбудеться у морі.Видання із посиланням на власні джерела зазначає, що кораблі можуть повернути наприкінці листопада – до саміту нормандської четвірки, який має відбутись 9 грудня.

Кораблі зі штатним озброєнням, але без боєприпасів російські буксири відбуксують в домовлену сторонами точку, де їх зустрінуть буксири України.

Водночас повернення кораблів не передбачає повернення особистої зброї українських моряків, рацій та частини суднових документів. Все це російські слідчі розцінюють як речові докази.

Міжнародний трибунал ООН з морського права ще у травні зобов’язав РФ негайно звільнити 24 полонених українських моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте Росія цього так і не зробила.

7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки. Проте кораблі країна-агресор не віддала.



Екіпаж захоплених кораблів/ Інфографіка 24 каналу