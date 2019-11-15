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      Зустріч у нормандському форматі пройде 9 грудня у Парижі, – ЗМІ

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      Саміт нормандського формату пройде 9 грудня / Ілюстративне фото

      Зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції у нормандському форматі запланована на 9 грудня у Парижі. Головна тема саміту – врегулювання ситуації на Донбасі, де п'ятий рік триває російсько-українська війна.

      Спершу про це повідомила канцелярія президента Франції. Згодом дату саміту підтвердили і в Офісі Президента України.

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      Зеленський провів телефонну розмову з Макроном. Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у Нормандському форматі відбудеться 9 грудня,
      – нагосили в ОПУ.

      Участь у саміті візьме президент України Володимир Зеленський, президент Росії-агресора Володимир Путін, лідер Франції Еммануель Макрон та канцерка Німеччини Ангела Меркель.

      Пресслужба уряду Німеччини також підтвердила участь своєї сторони в саміті "нормансдької четвірки", пише "Інтерфакс".

      "Можемо підтвердити, що така зустріч повинна пройти 9 грудня у Парижі. Канцлер Ангела Меркель прийме в ній участь", – заявили у Німеччині.

      Зауважимо, українська сторона давно наполягає на зустрічі у нормандському форматі. Передумовами для його проведення було розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Воно фактично вже відбулося.

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      Президент Володимир Зеленський хотів, аби зустріч відбулася ще до кінця листопада. Проте, Росія та її керівництво затягували з погодженням на зустріч і наголошували, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".

      14 листопада Путін заявив, що в принципі зустріч у нормандському форматі можлива і лідери переворів повинні дійти до якогось результату.

      Україна на зустрічі у нормандському форматі підніматиме такі питання:

      • Розведення військ у Станиці Луганській.
      • Обмін полоненими.
      • Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.
      • Відведення військ у Золотому та Петрівському.
      • Питання Криму.
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      сьогодні
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Новини Росії Новини Франції Нормандський формат
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