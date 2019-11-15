Встреча в нормандском формате пройдет 9 мая в Париже, – СМИ

Встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции в нормандском формате запланирована на 9 мая в Париже. Главная тема саммита – урегулирование ситуации на Донбассе, где пятый год продолжается российско-украинская война.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции.

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Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандской формате состоится 9 декабря,

– подчеркнули в ОПУ.

Участие в Саммите возьмет президент Украины Владимир Зеленский, президент России-агрессора Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрона и канцер Германии Ангела Меркель.

Пресслужба правительства Германии также подтвердила участие своей стороны в саммите "нормансдькой четверки", пишет "Интерфакс".

"Можем подтвердить, что такая встреча должна пройти 9 декабря в Париже. Канцлер Ангела Меркель примет в ней участие", – заявили в Германии.

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Заметим, украинская сторона давно настаивает на встрече в нормандском формате. Предпосылками для его проведения было разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Оно фактически уже произошло.

Президент Владимир Зеленский хотел, чтобы встреча состоялась еще до конца ноября. Однако, Россия и ее руководство затягивали с согласованием на встречу и говорили, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

14 ноября Путин заявил, что в принципе встреча в нормандском формате возможна и лидеры переговоров должны прийти к какому-то результату.

Украина на встрече в нормандском формате будет поднимать такие вопросы: