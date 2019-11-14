Мы с Зеленским имеем полный контакт, – Путин

Президент России-агрессора Владимир Путин утверждает, что имеет полноценный контакт с украинским лидером Владимиром Зеленским. Их первая встреча пройдет в рамках нормандского саммита, до этого – никакие переговоры невозможны.

Путин объяснил, что просто не заинтересован в неподготовленной встрече с Зеленским. Его заявление в телеграмме опубликовала российская пропагандистка Ольга Скабеева.

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Сейчас о встрече с Зеленским до нормандского формата речь не идет, поскольку мы договорились о том, что будем встречаться именно в нормандские формате. Поэтому если уж будем там встречаться, то чего суетиться и бегать на неподготовленные встречи. Я думаю, в этом никто не заинтересован: ни я, ни президент Зеленский,

– сказал он.

Также Путин добавил, что контактирует с украинским президентом и вспомнил об их телефонных разговорах.

"Так-то мы с ним в контакте. Мы же разговариваем по телефону. Полный контакт, на самом деле, есть. Но нам надо подойти к каким-то решениям. В принципе нормандский формат и встреча в нормандские формате возможны. Других механизмов не кроме нормандского формата нет", - подытожил он.

Глава Кремля также отметил, что члены нормандского саммита должны выйти из переговоров с каким-то результатом.

Что известно о встрече нормандской четверки?

В "нормандскую четверку" входят президенты Украины, России, Франции и Германии. Они планируют встретиться в Париже, однако точной даты пока нет.



Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал, что встреча состоится после разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Во всех населенных пунктах разведение уже завершилось, поэтому конец ноября для встречи в нормандском формате выглядит достаточно реальной датой. По данным СМИ, она может произойти в воскресенье, 24 ноября, или во вторник, 26-го.

Украина на встрече в нормандском формате будет поднимать такие вопросы: