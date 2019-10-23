Зеленский рассказал, почему затягивается встреча в нормандском формате

Встреча в нормандском формате с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции постоянно откладывается. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что саммит состоится после разведения войск и сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

Ранее стороны выдвигали два главных условия для проведения встречи в нормандском формате, рассказал Зеленский в интервью "Сегодня".

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Когда мы говорим, что Москва выдвигает условия – знаете, очень многие СМИ говорят о разных условиях. Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой формулы Штайнмайера и когда будет разведение на трех участках,

– сказал президент.

Глава государства напомнил, что разведение войск и сил уже состоялось на одном участке – в Станице Луганской.

"Сейчас есть подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом. Там разведение не происходит из-за нарушения режима тишины, но я думаю, что все обязательно случится. Тогда следующим шагом будет встреча в нормандском формате. Другая информация мне не известна", – подчеркнул Зеленский.

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Украинский гарант пояснил, что встреча на высшем уровне с участием лидеров стран нормандской четверки важна именно для окончания войны на Донбассе. Ведь без разговоров, встреч, обсуждений и, самое главное, прекращение огня, невозможно решить проблему конфликта.

Этот вопрос (прекращение войны, – 24 канал) решается, когда говорят люди на высшем уровне! Когда говорит четверка в нормандском формате. Если мы хотим просто в Украине ни с кем не встречаться, ни о чем не договариваться, ничего не обсуждать, – решить вопрос о прекращении войны – это абсурд. Поэтому – как можно знать все условия? Все условия, чтобы знать все условия, надо их обсуждать,

– сказал глава государства.

Несмотря на это, Зеленский отметил, что сдавать украинские территории и предавать государственные интересы никто не будет.

Что известно о встрече нормандской четверки?

Встреча Зеленского, Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель должна пройти в Париже. Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что саммит в нормандском формате состоится в ноябре 2019 года. Однако, конкретной даты до сих пор нет.



В целом об этой предстоящей встрече "нормандской четверки" говорят уже несколько месяцев. Саммит до сих пор не состоялся из-за разных позиций сторон.



Впоследствии в России заявили, что сейчас готовиться к встрече в нормандском формате невозможно. Все из-за того, что позиция "одной из сторон" переговоров меняется.

Какие вопросы будет поднимать Украина на встрече в нормандском формате?