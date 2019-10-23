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      Зеленский рассказал, почему затягивается встреча в нормандском формате

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      Зеленский назвал условия проведения встречи в нормандском формате
      Зеленский назвал условия проведения встречи в нормандском формате / president.gov.ua

      Встреча в нормандском формате с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции постоянно откладывается. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что саммит состоится после разведения войск и сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

      Ранее стороны выдвигали два главных условия для проведения встречи в нормандском формате, рассказал Зеленский в интервью "Сегодня".

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      Когда мы говорим, что Москва выдвигает условия – знаете, очень многие СМИ говорят о разных условиях. Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой формулы Штайнмайера и когда будет разведение на трех участках,
      – сказал президент.

      Глава государства напомнил, что разведение войск и сил уже состоялось на одном участке – в Станице Луганской.

      "Сейчас есть подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом. Там разведение не происходит из-за нарушения режима тишины, но я думаю, что все обязательно случится. Тогда следующим шагом будет встреча в нормандском формате. Другая информация мне не известна", – подчеркнул Зеленский.

      К теме: Ультиматум Кремлю: чего требует Украина от России в Минске и какими будут последствия

      Украинский гарант пояснил, что встреча на высшем уровне с участием лидеров стран нормандской четверки важна именно для окончания войны на Донбассе. Ведь без разговоров, встреч, обсуждений и, самое главное, прекращение огня, невозможно решить проблему конфликта.

      Этот вопрос (прекращение войны, – 24 канал) решается, когда говорят люди на высшем уровне! Когда говорит четверка в нормандском формате. Если мы хотим просто в Украине ни с кем не встречаться, ни о чем не договариваться, ничего не обсуждать, – решить вопрос о прекращении войны – это абсурд. Поэтому – как можно знать все условия? Все условия, чтобы знать все условия, надо их обсуждать,
      – сказал глава государства.

      Несмотря на это, Зеленский отметил, что сдавать украинские территории и предавать государственные интересы никто не будет.

      Что известно о встрече нормандской четверки?
      Встреча Зеленского, Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель должна пройти в Париже. Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что саммит в нормандском формате состоится в ноябре 2019 года. Однако, конкретной даты до сих пор нет.

      В целом об этой предстоящей встрече "нормандской четверки" говорят уже несколько месяцев. Саммит до сих пор не состоялся из-за разных позиций сторон.

      Впоследствии в России заявили, что сейчас готовиться к встрече в нормандском формате невозможно. Все из-за того, что позиция "одной из сторон" переговоров меняется.

      Какие вопросы будет поднимать Украина на встрече в нормандском формате?

      • Разведение войск в Станице Луганской.
      • Обмен пленными.
      • Подтверждение текста формулы Штайнмайера.
      • Отвод войск в Золотом и Петровском.
      blog_ava
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      23 октября
      804
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Разведение войск Война на Донбассе Нормандский формат Формула Штайнмайера
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