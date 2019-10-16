Ультиматум Украины: чего требует Киев от России и какими будут последствия

Пророссийские боевики продолжают срывать разведение вооруженных сил по линии соприкосновения и усиливают обстрелы. На встрече Трехсторонней контактной группы Украина выдвинула свои условия по дальнейшему выполнению минских договоренностей.

Что требует Украина от России и подконтрольных Кремлю оккупационных администраций и чего ожидать на Донбассе – в материале 24 канала.

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Ликвидация незаконных формирований в ОРДЛО и вывод российских войск

На очередной встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны не смогли согласовать график разведения сил по линии соприкосновения в пунктах село Петровское и город Золотое. Как известно, на прошлой неделе пророссийские боевики сорвали разведение сил.



Карта разведение сил на Донбассе / инфографика 24 канала

Украина заявила, что не отказывается от дальнейшего разведения, но при условии соблюдения семидневного режима тишины на этих участках. Как сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер, выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно при следующих условиях:

роспуск квазиобразований "Л/ДНР";

полное прекращение огня;

обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

обеспечение работы ЦИК, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля над неподконтрольным Украины участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями.

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Украина сыграла на опережение

По мнению экспертов, украинская сторона заняла правильную позицию, поскольку нельзя проводить никаких выборов в ОРДЛО без гарантий безопасности. На чем так настаивала Россия, требуя от нас согласования формулы Штайнмайера для проведения встречи в нормандском формате. Как отмечает политический эксперт Сергей Постоловский, надо было выдвинуть еще одно важное условие.

Украина сыграла на опережение. Киев заявил: мы выполнили условия России и согласились с формулой Штайнмайера, начали разведение войск. Но не только мы должны идти на компромиссы. Украинская власть показывает: не мы срываем встречу в нормандском формате, а Россия. Не лишним было бы выдвинуть еще условие: все, кто со стороны ОРДЛО воевал против Украины, а также так называемое руководство "ДНР" и "ЛНР", не имеют права участвовать в любом избирательном процессе,

– подчеркивает Сергей Постоловский.



Украина требует роспуска "ЛНР" и "ДНР" и вывода российских войск / Фото Getty

Военный эксперт и сопредседатель инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев отмечает: теперь мы можем апеллировать к ОБСЕ относительно эскалации военного напряжения со стороны пророссийских боевиков.

Россия срывает процесс разведения войск, поскольку это привязывается Кремлем ко встречи в нормандском формате. Москва хотела обвинить нас в срыве встречи лидеров "нормандской четверки". Однако перегнула палку. И на Западе уже понимают, что РФ искусственно создает ситуацию обострения конфликта,

– рассказывает Дмитрий Снегирев.

Эксперт отмечает: продиктованные Украиной условия свидетельствуют, что Киев пытается изменить модальность переговорной площадки, вывести переговоры из Минска в нормандский формат, исключив из них незаконные образования в ОРДЛО.

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Когда состоится встреча в нормандском формате?

По мнению Сергея Постоловского, встреча в нормандском формате состоится, но будет затягиваться. Франция и Германия сейчас абстрагировались от этого вопроса. В частности, из-за военных действий Турции в Сирии. По его словам, Париж и Берлин ждут, о чем договорятся Украина и Россия, а потом согласятся провести встречу.

Встреча в нормандском формате может отложиться / Коллаж 24 канала

В то же время Дмитрий Снегирев отмечает: Кремль понимает, что если и дальше затягивать встречу, то Запад обвинит его в ее срыве. Поэтому главы государств "нормандской четверки" могут встретиться в конце ноября.

Франция и Германия уже понимают, что Россия оставляет их в дураках. Макрон и Меркель говорят о датах встречи, а Путин отказывается. Париж и Берлин начнут давить на Кремль. И нам это надо использовать,

– считает Снегирев.

Как дальше искать компромисс и что будет на Донбассе

По мнению наблюдателей, разведения войск не будет. Россия сейчас прибегнет к своей излюбленной тактике: усилению эскалации на Донбассе. Кремль уже это делает. Стреляют каждый день. Есть погибшие. По словам Дмитрия Снегирева, боевики не будут отводить свои силы, о чем свидетельствуют аэро- и фотосъемка беспилотников ОБСЕ. В Петровском зафиксировано строительство дополнительных инженерных сооружений боевиками.

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Попытки России навязать нам выполнение политической части "Минска-2" с помощью разведения войск и формулы Штанймаера зависли. И это позитив. Россия продолжит тактику давления. Идет усиление вооруженных формирований ОРДЛО тяжелой бронетехникой. Здесь все зависит от политической воли Украины. Но прямого вторжения России в Украину никто не позволит,

– подчеркивает Дмитрий Снегирев.



Зеленский занял жесткую позицию по Донбассу, которую надо удержать / Фото офиса​ президента

Сергей Постоловский добавляет: Кремль никогда не пойдет на ликвидацию незаконных формирований в ОРДЛО. Цель Путина – легализация сепаратистов с тем, чтобы посадить их за стол переговоров с Киевом. Поэтому, считает политолог, процесс поисков компромиссов откладывается на непонятный срок.

В то же время Снегирев отмечает: предложения Украины жесткие и свидетельствуют о наличии других планов по урегулированию вооруженного конфликта с Россией.

Мы перехватили инициативу в России и демонстрируем, что тезисы предшественников о безальтернативности минских соглашений не рассматриваются как единственый план. Украина не исключает минский формат, но показывает: из-за России договоренности не работают. Это попытка вырваться из тисков навязанного нам минского формата,

– убежден Дмитрий Снегирев.

В частности, отмечает специалист, Украина намекает: мы рассматриваем дополнительные сценарии. Во-первых, миротворцев. Во-вторых, освобождение территорий военным путем.

Ультиматум Украины на переговорах в Минске – серьезный и важный шаг новой украинской власти. Киев усиливает свою субъектность на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе, чем укрепляет позиции на международной арене и разрушает планы России. Главное, не отступать от указанных позиций.