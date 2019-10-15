22:38
15 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Богдан может перейти в "Европейскую Солидарность". Савченко в образе Брежнева
      Вєсті.UA
      19:17, сегодня
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

      Как жители оккупированных территории относятся к возможным выборам: ошеломляющие результаты

      512 Читати новину українською

      Они часами стоят в очередях, а автомобилисты занимают место еще с вечера, чтобы утром выехать из ОРДЛО на подконтрольную территорию. КПВВ с оккупированными районами Донбасса ежедневно пересекают до 40 тысяч человек. И большинство из них те, кто живет в оккупации. Что говорят о возможных выборах и почему едут с квазиреспублик на подконтрольную территорию Украины – читайте дальше.

      С так называемого нуля автобус подвозит людей к КПВВ "Марьинка". Чуть ли не бегом направляются на проверку личных вещей и документов.

      Читайте также: Украина в Минске предложила новые зоны для разведения войск: перечень и карта

      Люди жалуются, что в очереди отстояли хороших 5 часов. А вот автомобилистам дорога дается еще сложнее. Ежедневно пункт пропуска "Марьинка" пересекают в среднем 8 – 9 тысяч человек и до 1,5 тысячи автомобилей. Тотальное большинство – это жители квазиреспублик, львиная доля которых пенсионеры. На подконтрольную Украины территорию они едут оформлять документы и за соцвыплатами.


      КПВВ "Марьинка"

      Журналисты спросили, ждут ли они деоккупации и как относятся к возможным местным выборам в ОРДЛО, о которых в последнее время так много говорят политики. Часть признается, что им безразлично, кто у власти.

      ► Хочу, чтобы наступило затишье и был мир. Чтобы люди нормально ездили туда и обратно, не стояли, не мерзли, а лучше, чтобы вообще убрали (КПВВ – 24 канал).

      ► Я хочу, чтобы жизнь нормальная была. А так, мне по барабану.

      ► Не хочу говорить на эту тему, я не интересуюсь ни выборами, ни чем-либо другим.

      А безразлично – потому что к реалиям в оккупации подстроились. И от террористов пенсии получают и украинских не чураются. Единственное, жалуются, ездить за ними сложно.

      Это очень утомительно, но приходится так поступать. Денег на все не хватает. Получаем выплаты и там,
      – призналась жительница оккупированной Макеевки Ирина.

      Справка: за последние сутки от пуль вражеских снайперов погибли двое наших военнослужащих, еще один – получил ранения. Известно, что в течение всего дня боевики игнорировали Минские договоренности, обстреливая позиции ВСУ 10 раз.

      Смотрите видео: Что происходит на передовой

       

      blog_ava
      Американский ракетный эсминец прибыл в Одессу: фото, видео
      сегодня
      3607
      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Война Война на Донбассе Разведение войск Марьинка Журналисты Минские договоренности
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Чому втретє голодує бранець Кремля Олександр Шумков?
      сегодня , 21:59 Чому втретє голодує бранець Кремля Олександр Шумков?
      Катерина Петренко 95
      Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      сегодня , 21:34 Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      Олесь Друкач 18681
      "Националистический шабаш": почему Украина вновь стала топ-темой на российском ТВ
      сегодня , 21:01 "Националистический шабаш": почему Украина вновь стала топ-темой на российском ТВ
      Світлана Попова 364
      Три самые популярные растительные масла и их свойства
      сегодня , 20:43 Три самые популярные растительные масла и их свойства
      Юлія Девда 98
      Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков
      сегодня , 20:01 Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков
      Ірина Поліщук 132
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук