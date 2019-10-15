Как жители оккупированных территории относятся к возможным выборам: ошеломляющие результаты

Они часами стоят в очередях, а автомобилисты занимают место еще с вечера, чтобы утром выехать из ОРДЛО на подконтрольную территорию. КПВВ с оккупированными районами Донбасса ежедневно пересекают до 40 тысяч человек. И большинство из них те, кто живет в оккупации. Что говорят о возможных выборах и почему едут с квазиреспублик на подконтрольную территорию Украины – читайте дальше.

С так называемого нуля автобус подвозит людей к КПВВ "Марьинка". Чуть ли не бегом направляются на проверку личных вещей и документов.

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Люди жалуются, что в очереди отстояли хороших 5 часов. А вот автомобилистам дорога дается еще сложнее. Ежедневно пункт пропуска "Марьинка" пересекают в среднем 8 – 9 тысяч человек и до 1,5 тысячи автомобилей. Тотальное большинство – это жители квазиреспублик, львиная доля которых пенсионеры. На подконтрольную Украины территорию они едут оформлять документы и за соцвыплатами.



КПВВ "Марьинка"

Журналисты спросили, ждут ли они деоккупации и как относятся к возможным местным выборам в ОРДЛО, о которых в последнее время так много говорят политики. Часть признается, что им безразлично, кто у власти.

► Хочу, чтобы наступило затишье и был мир. Чтобы люди нормально ездили туда и обратно, не стояли, не мерзли, а лучше, чтобы вообще убрали (КПВВ – 24 канал).

► Я хочу, чтобы жизнь нормальная была. А так, мне по барабану.

► Не хочу говорить на эту тему, я не интересуюсь ни выборами, ни чем-либо другим.

А безразлично – потому что к реалиям в оккупации подстроились. И от террористов пенсии получают и украинских не чураются. Единственное, жалуются, ездить за ними сложно.

Это очень утомительно, но приходится так поступать. Денег на все не хватает. Получаем выплаты и там,

– призналась жительница оккупированной Макеевки Ирина.

Справка: за последние сутки от пуль вражеских снайперов погибли двое наших военнослужащих, еще один – получил ранения. Известно, что в течение всего дня боевики игнорировали Минские договоренности, обстреливая позиции ВСУ 10 раз.

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