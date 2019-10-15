Як жителі окупованих територій ставляться до можливих виборів: приголомшливі результати

Вони годинами стоять у чергах, а автомобілісти займають місце ще звечора, аби вранці виїхати з ОРДЛО на підконтрольну територію. КПВВ з окупованими районами Донбасу щодня перетинають до 40 тисяч людей. І більшість із них ті, хто живе в окупації. Що кажуть про можливі вибори та чому їдуть із квазіреспублік на підконтрольну територію України – читайте далі.

З так званого нуля автобус підвозить людей до КПВВ "Мар'їнка". Ледь не бігом прямують на перевірку особистих речей та документів.

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Люди бідкаються, що у черзі відстояли добрих 5 годин. А от автомобілістам дорога дається ще складніше. Щодня пункт пропуску "Мар'їнка" перетинають у середньому 8 – 9 тисяч людей та до 1,5 тисячі автівок. Тотальна більшість – це жителі квазі республік, левова частка яких є пенсіонерами. На підконтрольну Україні територію вони їдуть оформляти документи та за соцвиплатами.



КПВВ "Мар'їнка"

Журналісти запитали, чи чекають вони на деокупацію та як ставляться до можливих місцевих виборів в ОРДЛО, про які останнім часом так багато говорять політики. Частина зізнається, що їм байдуже, хто при владі.

► Хочу, аби настало затишшя і був мир. Щоб люди нормально їздили туди та назад, не стояли, не мерзли, а краще, аби взагалі прибрали (КПВВ, – 24 канал).

► Я хочу, аби життя нормальне було. А так, то мені по барабану.

► Не хочу говорити на цю тему, я не цікавлюсь ані виборами, ані будь-чим іншим.

А байдуже – бо до реалій в окупації підлаштувались. І від терористів пенсії отримують, і українських не цураються. Єдине, бідкаються, їздити за ними складно.

Це дуже втомлює, але доводиться так вчиняти. Бо грошей на все не вистачає. Отримуємо виплати й там,

– зізналася жителька окупованої Макіївки Ірина.

Довідка: за останню добу від куль ворожих снайперів загинули двоє наших військових, ще один – отримав поранення. Відомо, що протягом всього дня бойовики нехтували Мінськими домовленостями, обстрілюючі позиції ЗСУ 10 разів.

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