Україна у Мінську запропонувала нові зони для розведення військ: перелік і карта

Під час чергового засідання тристоронньої контактної групи у Мінську українська сторона заявила, що бойовики не поспішають виконувати домовленості про розведення військ на Донбасі. Водночас Україна запропонувала нові райони для розведення військ.

Під час обговорення українська сторона наголосила, що незаконні збройні формування продовжують обстрілювати режим тиші вздовж усієї лінії зіткнення, включно з районами, де б мало відбутися відведення військ, розповіла прессекретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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Попри зобов'язання, зафіксоване Мінськими угодами, бойовики не відводить від лінії зіткнення важку артилерію, натомість розміщують на передовій танки та міномети,

– заявила Оліфер.

Окремо українська сторона наголосила на необхідності демілітаризації поблизу чотирьох наслеених пунктів:

Кальміуське;

Новоазовськ;

Саханка;

Кумачове.

Усі чотири населені пункти розташовані на окупованій території Донецької області. Там, за словами прессекретарки Кучми, мують бути відведені важке озброєння та техніка.

Вождночас українська сторона у Мінську наголосила, що початок розведення військ можливий лише за умови дотримання 7-денного режиму тиші на цих ділянках.

Що відомо про розведення військ на Донбасі?

1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.

Проте, 7 жовтня розведення військ так і не розпочалося, бо бойовики порушили домовленості.



Карта розведення сил на Донбасі / інфографіка 24 каналу