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      Пристайко: Розведення сил на Донбасі переноситься

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      Пристайко: Розведення сил на Донбасі переноситься

      Розведення сил і засобів на попередньо визначених ділянках у Золотому і Петровському не почалось, оскільки бойовики обстріляли ці населені пункти.

      Розведення мало розпочатись 7 жовтня –  дату обрали під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську. Про це сказав глава МЗС україни Вадим Пристайко під час пресконференції з главою МЗС Латвії Едгарсом Рінкевичсом у Києві.

      Важливо: Мирні жителі Золотого-4 звернулися до Зеленського: виступають проти розведення військ

      Україна чекатиме семиденного періоду без порушень режиму тиші, який "покаже серйозні наміри сторін і готовність до подальних переговорів по розведенню військ".

      На превеликий жаль, ви знаєте самі, що були обстріляні кілька днів тому Петрівське і Золоте. А наскільки ви пам'ятаєте, наше рішення було у тому, що розведення починається на сьомий день після того, як на цьому конкретній ділянці зберігається мир і не буде обстрілів,
      – пояснив міністр.

      Він зазначив, що розведення сил передбачає відхід українських військових, але фортифікаційні споруди залишаються. 

      "Якщо ми побачимо, що та сторона не виконує, більш того, не дай Бог, вона планує якісь агресивні дії, наші Збройні сили займуть свої позиції", –пояснив глава МЗС. 

      Пристайко наголосив, що Національна поліція України буде забезпечувати охорону і безпеку цих населених пунктів.

      1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції. Попередньо, розведення сил в Петрівському і Золотому має статися 7 жовтня.

      Новина доповнюється... 

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