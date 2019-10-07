Мирні жителі Золотого-4 звернулися до Зеленського: виступають проти розведення військ

1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Мирні жителі Золотого-4 звернулися до Володимира Зеленського із закликом не відводити підрозділи Збройних сил України з позицій, які вони нині займають.

У Золотому-4 проживають близько 500 людей. Текст звернення наразі підписали понад 50 людей, збирання підписів ще триває.

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Волонтерка Наталя Воронкова опублікувала у фейсбуці текст звернення до президента. Жителі Золотого-4 вважають, що відведення військ – це капітуляція.



Жителі Золотого-4 звернулися до Володимира Зеленського/ Фото з фейсбуку Наталі Воронкової

У тексті заяви йдеться, що такі відведення підрозділів ЗСУ призводили лише до погіршення становища місцевих мешканців: місце проживання перетворюється у "сіру зону", де життя людини нічого не варте, "ЗС України – гарантія безпеки нашого життя".

Що таке "сіра зона"?Поняття "сіра зона" часто використовується у військовій і дипломатичній літературі, а в Україні воно з’явилося в 2014 році, після того як були підписані Мінські угоди. "Сірою зоною" називається нейтральна територія по обидва боки лінії фронту. У деяких місцях її ширина становить кілька кілометрів, в інших – всього 200-300 метрів.

Жителі бояться опинитися у "сірій зоні". Вони називають її "небезпечною". Проти розведення також виступають мирні мешканці сусідньої Катеринівки.

Їх там 248 людей! І більшість похилого віку. 14 дітей! Треба буде – теж лист напишуть,

– додала волонтерка.

До речі, українці нещодавно влаштували на КПВВ "Станиця Луганська" акцію "Ні капітуляції". Зокрема, учасники протестували проти відведення українських військ від лінії зіткнення на Донбасі.

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1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції. Попередньо, розведення сил в Петрівському і Золотому має статися 7 жовтня.

У той ж день українська сторона підписала формулу Штайнмаєра – всі новини по темі шукайте за посиланням.



Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу