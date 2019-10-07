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      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Мирні жителі Золотого-4 звернулися до Зеленського: виступають проти розведення військ

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      4-річний Жора живе в селищі Золоте-4
      4-річний Жора живе в селищі Золоте-4 / radiosvoboda.org

      1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Мирні жителі Золотого-4 звернулися до Володимира Зеленського із закликом не відводити підрозділи Збройних сил України з позицій, які вони нині займають.

      У Золотому-4 проживають близько 500 людей. Текст звернення наразі підписали понад 50 людей, збирання підписів ще триває.

      Зверніть увагу: Розведення військ на Донбасі: як це відбуватиметься

      Волонтерка Наталя Воронкова опублікувала у фейсбуці текст звернення до президента. Жителі Золотого-4 вважають, що відведення військ – це капітуляція.

      золоте-4 жителі зеленський
      Жителі Золотого-4 звернулися до Володимира Зеленського/ Фото з фейсбуку Наталі Воронкової

      У тексті заяви йдеться, що такі відведення підрозділів ЗСУ призводили лише до погіршення становища місцевих мешканців: місце проживання перетворюється у "сіру зону", де життя людини нічого не варте, "ЗС України – гарантія безпеки нашого життя".

      Що таке "сіра зона"?Поняття "сіра зона" часто використовується у військовій і дипломатичній літературі, а в Україні воно з’явилося в 2014 році, після того як були підписані Мінські угоди. "Сірою зоною" називається нейтральна територія по обидва боки лінії фронту. У деяких місцях її ширина становить кілька кілометрів, в інших – всього 200-300 метрів.

      Жителі бояться опинитися у "сірій зоні". Вони називають її "небезпечною". Проти розведення також виступають мирні мешканці сусідньої Катеринівки.

      Їх там 248 людей! І більшість похилого віку. 14 дітей! Треба буде – теж лист напишуть,
      – додала волонтерка.

      До речі, українці нещодавно влаштували на КПВВ "Станиця Луганська" акцію "Ні капітуляції". Зокрема, учасники протестували проти відведення українських військ від лінії зіткнення на Донбасі.

      Чому говорять про розведення військ?

      Тим часом: Бойовики навмисно обстрілюють ділянки розведення: один український воїн загинув

      1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції. Попередньо, розведення сил в Петрівському і Золотому має статися 7 жовтня.

      У той ж день українська сторона підписала формулу Штайнмаєра – всі новини по темі шукайте за посиланням.

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Донецька Розведення військ Новини Луганська Володимир Зеленський Формула Штайнмаєра Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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