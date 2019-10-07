Мирные жители Золотого-4 обратились к Зеленскому: выступают против разведения войск

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Мирные жители Золотого-4 обратились к Владимиру Зеленскому с призывом не отводить подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, которые они сейчас занимают.

В Золотом-4 проживают около 500 человек. Текст обращения пока подписали более 50 человек, сбор подписей еще продолжается.

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Волонтер Наталья Воронкова опубликовала в фейсбуке текст обращения к президенту. Жители Золотого-4 считают, что отвод войск – это капитуляция.



Жители Золотого-4 обратились к Владимиру Зеленскому/ фото с Фейсбука Натальи Воронковой

В тексте заявления говорится, что такие отводы подразделений ВСУ приводили лишь к ухудшению положения местных жителей: место проживания превращается в "серую зону", где жизнь человека ничего не стоит, "ВС Украины – гарантия безопасности нашей жизни".

Что такое "серая зона"?

Понятие "серая зона" часто используется в военной и дипломатической литературе, а в Украине оно появилось в 2014 году, после того как были подписаны Минские соглашения. "Серой зоной" называется нейтральная территория по обе стороны линии фронта. В некоторых местах ее ширина составляет несколько километров, в других – всего 200-300 метров.

Жители боятся оказаться в "серой зоне". Они называют ее "опасной". Против разведения также выступают мирные жители соседней Катериновки.

Их там 248 человек! И большинство пожилых людей. 14 детей! Надо будет тоже письмо напишут,

– добавила волонтер.

Кстати, украинцы недавно устроили на КПВВ "Станица Луганская" акцию "Нет капитуляции". В частности, участники протестовали против отвода украинских войск от линии столкновения на Донбассе.

Почему говорят о разведении войск?

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1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Этот развод – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции. Предварительно, разведение сил в Петровском и Золотом должно произойти 7 октября.

В тот же день украинская сторона подписала формулу Штайнмайера – все новости по теме ищите по ссылке.



Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала