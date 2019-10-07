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      Мирные жители Золотого-4 обратились к Зеленскому: выступают против разведения войск

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      4-летний Жора живет в поселке Золотое-4
      4-летний Жора живет в поселке Золотое-4 / radiosvoboda.org

      1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Мирные жители Золотого-4 обратились к Владимиру Зеленскому с призывом не отводить подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, которые они сейчас занимают.

      В Золотом-4 проживают около 500 человек. Текст обращения пока подписали более 50 человек, сбор подписей еще продолжается.

      Обратите внимание: Разведение войск на Донбассе: как это будет происходить

      Волонтер Наталья Воронкова опубликовала в фейсбуке текст обращения к президенту. Жители Золотого-4 считают, что отвод войск – это капитуляция.

      золоте-4 жителі зеленський
      Жители Золотого-4 обратились к Владимиру Зеленскому/ фото с Фейсбука Натальи Воронковой

      В тексте заявления говорится, что такие отводы подразделений ВСУ приводили лишь к ухудшению положения местных жителей: место проживания превращается в "серую зону", где жизнь человека ничего не стоит, "ВС Украины – гарантия безопасности нашей жизни".

      Что такое "серая зона"?
      Понятие "серая зона" часто используется в военной и дипломатической литературе, а в Украине оно появилось в 2014 году, после того как были подписаны Минские соглашения. "Серой зоной" называется нейтральная территория по обе стороны линии фронта. В некоторых местах ее ширина составляет несколько километров, в других – всего 200-300 метров.

      Жители боятся оказаться в "серой зоне". Они называют ее "опасной". Против разведения также выступают мирные жители соседней Катериновки.

      Их там 248 человек! И большинство пожилых людей. 14 детей! Надо будет тоже письмо напишут,
      – добавила волонтер.

      Кстати, украинцы недавно устроили на КПВВ "Станица Луганская" акцию "Нет капитуляции". В частности, участники протестовали против отвода украинских войск от линии столкновения на Донбассе.

      Почему говорят о разведении войск?

       Между тем: Боевики умышленно обстреливают участки разведения: один украинский воин погиб

      1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Этот развод – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции. Предварительно, разведение сил в Петровском и Золотом должно произойти 7 октября.

      В тот же день украинская сторона подписала формулу Штайнмайера – все новости по теме ищите по ссылке.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости Донецка Разведение войск Вооруженные силы Украины Формула Штайнмайера Владимир Зеленский Новости Луганска
      Источник: 24 канал
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