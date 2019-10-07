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      Боевики умышленно обстреливают участки разведения: один украинский воин погиб

      53 Читати новину українською
      На Донбассе боевики обстреливали 25 раз: один военный погиб, еще один ранен
      На Донбассе боевики обстреливали 25 раз: один военный погиб, еще один ранен / Минобороны

      В течение суток 6 октября пророссийские боевики 25 раз нарушили "перемирие", погиб один украинский военный. Враг умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе Золотого.

      Оккупанты стреляли из запрещенных минскими соглашениями минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.

       Важно: Ситуация в зоне разведения войск на Донбассе: Зеленский собрал на совещание силовиков

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 15 обстрелов:

      • вблизи Новотроицкого
      • Красногоровки
      • Павлополя
      • Авдеевки
      • Богдановки
      • Новогнатовки
      • Водяного
      • Березового
      • Пищевика
      • Новомихайловки

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил 10 обстрелов:

      • неподалеку Новолуганского
      • неподалеку Попасной
      • Золотого-4
      • Луганского
      • Золотого
      • Зайцево
      • Луганского
      • Новолуганского

      За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один – получил ранения,
      – сообщают в штабе.

      Важно! 1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск  в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Этот развод – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции.

      Что будет, если условия разведения войск не будут выполняться?

      Процесс прекратится. В Минобороны утверждают, что при планировании процесса разведения командование ВСУ учли различные сценарии развития событий. Если российско-оккупационные войска будут игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие обещают адекватный ответ. Армия продолжит стоять на защите суверенитета и применять огневые средства в случае угрозы.

      Карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Жертвы Разведение войск Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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