Боевики умышленно обстреливают участки разведения: один украинский воин погиб

В течение суток 6 октября пророссийские боевики 25 раз нарушили "перемирие", погиб один украинский военный. Враг умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе Золотого.

Оккупанты стреляли из запрещенных минскими соглашениями минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 15 обстрелов:

вблизи Новотроицкого

Красногоровки

Павлополя

Авдеевки

Богдановки

Новогнатовки

Водяного

Березового

Пищевика

Новомихайловки

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил 10 обстрелов:

неподалеку Новолуганского

неподалеку Попасной

Золотого-4

Луганского

Золотого

Зайцево

Луганского

Новолуганского

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один – получил ранения,

– сообщают в штабе.

Важно! 1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Этот развод – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции.

Что будет, если условия разведения войск не будут выполняться?

Процесс прекратится. В Минобороны утверждают, что при планировании процесса разведения командование ВСУ учли различные сценарии развития событий. Если российско-оккупационные войска будут игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие обещают адекватный ответ. Армия продолжит стоять на защите суверенитета и применять огневые средства в случае угрозы.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала