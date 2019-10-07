Бойовики навмисно обстрілюють ділянки розведення: один український воїн загинув
Впродовж доби 6 жовтня проросійські бойовики 25 разів порушили "перемир’я", загинув один український військовий. Ворог навмисно обстріляв ділянку розведення сил та засобів в районі Золотого.
Окупанти стріляли із заборонених мінськими угодами мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї, повідомляють у штабі ООС.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 15 обстрілів:
- поблизу Новотроїцького
- Красногорівки
- Павлополя
- Авдіївки
- Богданівки
- Новогнатівки
- Водяного
- Березового
- Пищевика
- Новомихайлівки
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив 10 обстрілів:
- неподалік Новолуганського
- неподалік Попасної
- Золотого-4
- Луганського
- Золотого
- Зайцевого
- Луганського
- Новолуганського
За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один – отримав поранення,
– повідомляють у штабі.
Важливо! 1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції.
Що буде, якщо умови розведення військ не виконуватимуться?
Процес припиниться. У Міноборони стверджують, що при плануванні процесу розведення командування ЗСУ врахували різні сценарії розвитку подій. Якщо російсько-окупаційні війська ігноруватимуть домовленості і спробують повернутися на раніше займані позиції, українські військовослужбовці обіцяють адекватну відповідь. Армія продовжить стояти на захисті суверенітету та застосовувати вогневі засоби у разі загрози.