08:36
7 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – жертва пєрєстройкі. Калмицькі бандерівці постали в РФ
      Вєсті Кремля
      18:53, 5 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Кива і Дубінський задовільняють потреби прямо в Раді. Разумков втомився
      Вєсті.UA
      19:43, 5 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН

      Бойовики навмисно обстрілюють ділянки розведення: один український воїн загинув

      383 Читать новость на русском
      На Донбасі бойовики обстрілювали 25 разів: один військовий загинув, ще один поранений
      На Донбасі бойовики обстрілювали 25 разів: один військовий загинув, ще один поранений / Міноборони

      Впродовж доби 6 жовтня проросійські бойовики 25 разів порушили "перемир’я", загинув один український військовий. Ворог навмисно обстріляв ділянку розведення сил та засобів в районі Золотого.

      Окупанти стріляли із заборонених мінськими угодами мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї, повідомляють у штабі ООС. 

      Важливо: Ситуація в зоні розведення військ на Донбасі: Зеленський зібрав на нараду силовиків

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 15 обстрілів:

      • поблизу Новотроїцького
      • Красногорівки
      • Павлополя
      • Авдіївки
      • Богданівки
      • Новогнатівки
      • Водяного
      • Березового
      • Пищевика
      • Новомихайлівки

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив 10 обстрілів:

      • неподалік Новолуганського
      • неподалік Попасної
      • Золотого-4
      • Луганського
      • Золотого
      • Зайцевого
      • Луганського
      • Новолуганського

      За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один – отримав поранення,
      – повідомляють у штабі.

      Важливо! 1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції.

      Що буде, якщо умови розведення військ не виконуватимуться?

      Процес припиниться. У Міноборони стверджують, що при плануванні процесу розведення командування ЗСУ врахували різні сценарії розвитку подій. Якщо російсько-окупаційні війська ігноруватимуть домовленості і спробують повернутися на раніше займані позиції, українські військовослужбовці обіцяють адекватну відповідь. Армія продовжить стояти на захисті суверенітету та застосовувати вогневі засоби у разі загрози.

      Карта окупованих територій
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      На Багамах через місяць після урагану під завалами знайшли живого собаку: зворушливе відео
      сьогодні
      2385
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Розведення військ Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 6 жовтня: віча проти формули Штайнмаєра і Луценко в історії з імпічментом Трампа
      сьогодні , 08:01 Головні новини 6 жовтня: віча проти формули Штайнмаєра і Луценко в історії з імпічментом Трампа
      Ірина Вихрущ 2343
      Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      6 жовтня , 22:00 Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      Блоги тижня 467
      Найсмішніші меми тижня: пригоди Шуфрича і Киви в Раді та місія Тома Круза в Україні
      6 жовтня , 20:03 Найсмішніші меми тижня: пригоди Шуфрича і Киви в Раді та місія Тома Круза в Україні
      Ірина Вихрущ 5929
      Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      6 жовтня , 20:00 Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      Олександра Дрік 432
      Опанування потужної зброї українськими військовими та моторошна ДТП на Одещинні – відео тижня
      6 жовтня , 19:30 Опанування потужної зброї українськими військовими та моторошна ДТП на Одещинні – відео тижня
      Марія Лелека 1151
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук