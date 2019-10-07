Бойовики навмисно обстрілюють ділянки розведення: один український воїн загинув

Впродовж доби 6 жовтня проросійські бойовики 25 разів порушили "перемир’я", загинув один український військовий. Ворог навмисно обстріляв ділянку розведення сил та засобів в районі Золотого.

Окупанти стріляли із заборонених мінськими угодами мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї, повідомляють у штабі ООС.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 15 обстрілів:

поблизу Новотроїцького

Красногорівки

Павлополя

Авдіївки

Богданівки

Новогнатівки

Водяного

Березового

Пищевика

Новомихайлівки

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив 10 обстрілів:

неподалік Новолуганського

неподалік Попасної

Золотого-4

Луганського

Золотого

Зайцевого

Луганського

Новолуганського

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один – отримав поранення,

– повідомляють у штабі.

Важливо! 1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції.

Що буде, якщо умови розведення військ не виконуватимуться?

Процес припиниться. У Міноборони стверджують, що при плануванні процесу розведення командування ЗСУ врахували різні сценарії розвитку подій. Якщо російсько-окупаційні війська ігноруватимуть домовленості і спробують повернутися на раніше займані позиції, українські військовослужбовці обіцяють адекватну відповідь. Армія продовжить стояти на захисті суверенітету та застосовувати вогневі засоби у разі загрози.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу