Ситуація в зоні розведення військ на Донбасі: Зеленський зібрав на нараду силовиків
Президент України Володимир Зеленський провів 5 жовтня нараду з питань безпеки та оборони. Головна тема – ситуація в населених пунктах у зоні розведення військ: Станиця Луганська, Золоте, Петрівське.
Присутніми на нараді, окрім президента, були начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак, голова СБУ Іван Баканов, керівник МВС Арсен Аваков, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, помічник президента Андрій Єрмак та інші. Про це повідомив Офіс Президента у фейсбуці.
Тим часом проросійські бойовики обстрілюють ділянки розведення сил на Донбасі
Безпека в зонах розведення військ
Обговорювали безпекову ситуацію на Донбасі. Особливо зосередилися на стані справ у місцях, де здійснили або планують здійснити розведення військ: біля Золотого та Петрівського.
Президент Зеленський наголосив на двох пріоритетах:
► Безпека мешканців зони розведення.
► Досягнення стійкого миру на Сході України.
Нарада з питань безпеки за головування президента Зеленського / Фото ОП
Головні рішення наради з президентом
Важливо: на нараді вирішили, що наступного тижня представники влади відвідають Петрівське, Золоте та Станицю Луганську – аби особисто перевірити, чи місцевим мешканцям щось загрожує.
Ще на нараді говорили про соцзабезпечення учасників бойових дій. Зеленський наголосив, що ніяких пільг для захисників України не скасують, а витрати на ці пільги передбачать у державному бюджеті на 2020 рік.
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