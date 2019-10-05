Ситуація в зоні розведення військ на Донбасі: Зеленський зібрав на нараду силовиків

Президент України Володимир Зеленський провів 5 жовтня нараду з питань безпеки та оборони. Головна тема – ситуація в населених пунктах у зоні розведення військ: Станиця Луганська, Золоте, Петрівське.

Присутніми на нараді, окрім президента, були начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак, голова СБУ Іван Баканов, керівник МВС Арсен Аваков, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, помічник президента Андрій Єрмак та інші. Про це повідомив Офіс Президента у фейсбуці.

Тим часом проросійські бойовики обстрілюють ділянки розведення сил на Донбасі

Безпека в зонах розведення військ

Обговорювали безпекову ситуацію на Донбасі. Особливо зосередилися на стані справ у місцях, де здійснили або планують здійснити розведення військ: біля Золотого та Петрівського.

Президент Зеленський наголосив на двох пріоритетах:

► Безпека мешканців зони розведення.

► Досягнення стійкого миру на Сході України.