На мосту поблизу Станиці Луганської 5 жовтня відкрили тимчасовий обхідний перехід. Його планували звести до 11 жовтня, але роботи закінчили раніше.

Старі конструкції зруйнованої переправи наразі демонтують, зазначили на сайті президента.

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На дорозі до мосту поклали покриття та наносять розмітку. Роботи на переправі планують завершити до 15 листопада.

До речі, за перебігом відновлювальних робіт можна стежити в режимі онлайн. Посилання на цілодобову трансляцію розміщено на сайті президента.



На мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід/ Фото: сайт президента

30 червня завершився процес розведення військ у Станиці Луганській. Зеленський раніше стверджував, що у листопаді планують відкрити повноцінний міст у Станиці Луганській.

Тим часом, українці влаштували на КПВВ "Станиця Луганська" акцію "Ні капітуляції". Зокрема, учасники протестували проти відведення українських військ від лінії зіткнення на Донбасі. Відео – за посиланням.

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Що відомо про розведення сил на Донбасі?

1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції. Попередньо, розведення сил в Петрівському і Золотому має статися 7 жовтня.



Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу