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      На мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід: фото

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      На мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід
      На мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід / president.gov.ua

      На мосту поблизу Станиці Луганської 5 жовтня відкрили тимчасовий обхідний перехід. Його планували звести до 11 жовтня, але роботи закінчили раніше.

      Старі конструкції зруйнованої переправи наразі демонтують, зазначили на сайті президента.

      Треба знати: Розведення військ на Донбасі: як це відбуватиметься

      На дорозі до мосту поклали покриття та наносять розмітку. Роботи на переправі планують завершити до 15 листопада.

      До речі, за перебігом відновлювальних робіт можна стежити в режимі онлайн. Посилання на цілодобову трансляцію розміщено на сайті президента.

      станиця луганська донбас
      На мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід/ Фото: сайт президента

      30 червня завершився процес розведення військ у Станиці Луганській. Зеленський раніше стверджував, що у листопаді планують відкрити повноцінний міст у Станиці Луганській.

      Тим часом, українці влаштували на КПВВ "Станиця Луганська" акцію "Ні капітуляції". Зокрема, учасники протестували проти відведення українських військ від лінії зіткнення на Донбасі. Відео – за посиланням.

      Зверніть увагу: Зеленський розвінчав міфи про формулу Штайнмаєра: відео

      Що відомо про розведення сил на Донбасі?

      1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції. Попередньо, розведення сил в Петрівському і Золотому має статися 7 жовтня.

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Розведення військ Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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