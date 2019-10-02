Розведення військ на Донбасі: як це відбуватиметься

У Міністерстві оборони України пояснили, що розведення військ дозволить створити ділянки безпеки для роботи міжнародних гуманітарних і безпекових організацій, а також провести розмінування територій. Розведення військ у Золотому і Петрівському заплановано на 7 жовтня.

Ділянки, на яких відбудеться розведення, мають протяжність близько 3 км (з 410 км загальної лінії розмежування).

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У Міністерстві кажуть, що Збройні сили України технічно готові до процесу розведення і дотримуючись усіх взятих зобов'язань. Військові запевняють, що зроблять усе можливе, аби запобігти втратам серед українських вояків.

Чому розводять війська на Донбасі?

Міноборони пояснює, що процес розведення військ реалізується в рамках досягнутих у попередні роки домовленостей у Мінську:

– протоколу від 5 вересня 2014 року;

– меморандуму від 19 вересня 2014 року;

– комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року.

Як і де відбуватиметься процес розведення військ?

У 2016 році було підписане рамкове рішення ТКГ про розведення сил і засобів на трьох ділянках, межі яких закріплені у домовленостях: у Золотому, Петрівському та Станиці Луганській. Наразі проходить його реалізація.

Розведення відбувається на відстань 1 км від лінії розмежування і є дзеркальним, тобто таким що має здійснюватися обома сторонами. Основна умова початку розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів,

– наголосили в Міноборони.

Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи:

– перший етап – відведення особового складу з обох сторін,

– другий етап – демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.

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Що буде із мирним населенням?

У Міноборони пояснюють, що ЗСУ продовжуватимуть надавати допомогу мирному населенню.

Зокрема, підрозділи цивільно-військового співробітництва й надалі співпрацюватимуть із місцевою владою в рамках реалізації поточних гуманітарних проектів, аби громадяни України у районах розведення мали предмети першої необхідності для життя,

– запевняють військові.

Окрім цього, проекти з відновлення інфраструктури продовжать.

Наразі у Станиці Луганській завершився перший етап розведення, і триває процес демонтажу інженерних споруд. Щоб на цій ділянці не було переміщення військ, спостерігачі СММ ОБСЄ здійснюють моніторингову діяльність, а процес відведення контролюють представники Спільного центру з питань контролю припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Що буде, якщо умови розведення військ не виконуватимуться?

Процес розведення військ припиняється.

В Міноборони стверджують, що при плануванні процесу розведення командуванням ЗСУ було враховано різні сценарії розвитку подій.

Зокрема, у разі, якщо російсько-окупаційні війська ігноруватимуть домовленості і спробують повернутися на раніше займані позиції, українські військовослужбовці діятимуть адекватно.

У Міністерстві додають, що армія продовжить стояти на захисті суверенітету, даючи змогу дипломатичним шляхом відновити територіальну цілісність України. Законодавством України передбачене право військовослужбовців застосовувати вогневі засоби у разі загрози їх життю та здоров’ю.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу