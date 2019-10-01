Якщо там будуть будь-які війська – виборів не буде, – Зеленський про формулу Штайнмаєра

Згідно з формулою Штайнмаєра, яку 1 жовтня підписала українська делегація, на окупованих Росією територіях мають відбутися місцеві вибори під егідою ОБСЄ. Під час брифінгу Володимир Зеленський заявив, що волевиявлення можливе лише після повного виведення військ з території "ДНР" та "ЛНР".

Зеленський підкреслив, що Україна ніколи не піде на те, аби проводити вибори допоки на українській території перебувають військові. Водночас він прямо не сказав, що йдеться саме про російських військових.

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Вибори мають відбутися згідно з українським законодавством і під час зустрічі у нормандському форматі це питання будуть обговорювати. Якщо там будуть будь-які війська – виборів не може бути,

– наголосив президент.

Також він заявив, що Україна погодила текст формули Штайнмаєра, відповідаючи на питання, чи підписала Україна сам документ. Крім того повідомив про домовленості щодо початку розведення військ у Петровському Донецької області й Золотому Луганській області.

Що передбачає формула Штайнмаєра?Колишній глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у 2015 році запропонував цю формулу, аби врегулювати збройний конфлікт на Донбасі. Згідно з нею, сторони конфлікту водночас та паралельно повинні виконувати політичні й безпекові пункти домовленостей. Спочатку Україна має ухвалити закон про вибори на Донбасі, потім розвести війська і провести вибори. Після того, як їх визнає ОБСЄ, Донбасу мають надати особливий статус. Лише потім передбачене повне виведення незаконних збройних формувань з окупованих регіонів і повернення Україні контролю над кордоном.

Натомість Україна заявила, що готова реалізувати так звану формулу Штайнмаєра, але за кількох умов: