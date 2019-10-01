20:19
1 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Универсальные солдаты для Путина. Россию спасают от айфонов
      Вєсті Кремля
      21:33, 30 сентября
      Вести.UA: Мендель в очередной раз оскандалилась. От Зеленского убегают соратники
      Вєсті.UA
      19:38, 30 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Если там будут любые войска – выборов не будет, – Зеленский о формуле Штайнмайера

      117 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / zib.com.ua

      Согласно формуле Штайнмайера, которую 1 октября подписала украинская делегация, на оккупированных Россией территориях должны состояться местные выборы под эгидой ОБСЕ. Во время брифинга Владимир Зеленский заявил, что волеизъявление возможно только после полного вывода войск с территории "ДНР" и "ЛНР".

      Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не пойдет на то, чтобы проводить выборы пока на украинской территории находятся военные. В то же время он прямо не сказал, что речь идет именно о российских военных.

      Читайте также: Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, – Зеленский

      Выборы должны состояться согласно украинскому законодательству, и во время встречи в нормандском формате этот вопрос будут обсуждать. Если там будут любые войска – выборов не может быть,
      – подчеркнул президент.

      Также он заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, отвечая на вопрос, подписала ли Украина сам документ. Кроме того сообщил о договоренности о начале разведения войск в Петровском Донецкой области и Золотом Луганской области.

      Что предполагает формула Штайнмайера?
      Бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году предложил эту формулу, чтобы урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе. Согласно ей, стороны конфликта одновременно и параллельно должны выполнять политические и пункты безопасности договоренностей. Сначала Украина должна принять закон о выборах на Донбассе, затем развести войска и провести выборы. После того, как их признает ОБСЕ, Донбассу должны предоставить особый статус. Только потом предусмотрен полный вывод незаконных вооруженных формирований из оккупированных регионов и возвращение Украине контроля над границей.

      Зато Украина заявила, что готова реализовать так называемую формулу Штайнмайера, но при нескольких условиях:

      • полное прекращение огня на Донбассе;
      • обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
      • выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и техники;
      • разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения на Востоке;
      • обеспечение на оккупированных территориях работы украинской ЦИК, политпартий, СМИ и иностранных наблюдателей;
      • установление контроля за неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским, международным законодательством и Минскими соглашениями.
      blog_ava
      Украина подписала формулу Штайнмайера, – российские СМИ
      сегодня
      1827
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Формула Штайнмайера Владимир Зеленский Украина – Россия Война
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Чорний день" для Дубневичів: в Укрзалізниці взялися за корупційні схеми
      сегодня , 20:17 "Чорний день" для Дубневичів: в Укрзалізниці взялися за корупційні схеми
      Тетяна Мартинюк 6
      Коломойский пошел ва-банк: Запад предупреждает Украину
      сегодня , 19:44 Коломойский пошел ва-банк: Запад предупреждает Украину
      219
      О чем говорится в формуле Штайнмайера и почему о ней вспомнили
      сегодня , 18:47 О чем говорится в формуле Штайнмайера и почему о ней вспомнили
      Ірина Поліщук 12765
      Порошенко не пришел на проверку на полиграфе: какие последствия
      сегодня , 17:00 Порошенко не пришел на проверку на полиграфе: какие последствия
      1121
      Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у вересні
      сегодня , 17:00 Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у вересні
      Повернись живим 1142
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук