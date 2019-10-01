Если там будут любые войска – выборов не будет, – Зеленский о формуле Штайнмайера

Согласно формуле Штайнмайера, которую 1 октября подписала украинская делегация, на оккупированных Россией территориях должны состояться местные выборы под эгидой ОБСЕ. Во время брифинга Владимир Зеленский заявил, что волеизъявление возможно только после полного вывода войск с территории "ДНР" и "ЛНР".

Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не пойдет на то, чтобы проводить выборы пока на украинской территории находятся военные. В то же время он прямо не сказал, что речь идет именно о российских военных.

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Выборы должны состояться согласно украинскому законодательству, и во время встречи в нормандском формате этот вопрос будут обсуждать. Если там будут любые войска – выборов не может быть,

– подчеркнул президент.

Также он заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, отвечая на вопрос, подписала ли Украина сам документ. Кроме того сообщил о договоренности о начале разведения войск в Петровском Донецкой области и Золотом Луганской области.

Что предполагает формула Штайнмайера?

Бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году предложил эту формулу, чтобы урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе. Согласно ей, стороны конфликта одновременно и параллельно должны выполнять политические и пункты безопасности договоренностей. Сначала Украина должна принять закон о выборах на Донбассе, затем развести войска и провести выборы. После того, как их признает ОБСЕ, Донбассу должны предоставить особый статус. Только потом предусмотрен полный вывод незаконных вооруженных формирований из оккупированных регионов и возвращение Украине контроля над границей.

Зато Украина заявила, что готова реализовать так называемую формулу Штайнмайера, но при нескольких условиях: