Україна погодила текст формули Штайнмаєра, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава погодила текст формули Штайнмаєра, відповідаючи на питання, чи підписала Україна сам документ.

Ми відповіли на лист пана Сайдіка (спецпред ОБСЄ у Тристоронній контактній групі), що погоджуємо текст формули Штайнмаєра. Вона повинна бути імпліментована в новий закон про особливий статус (Донбасу), якого ще немає,

– відповів Зеленський на брифінгу на питання про те, чи підписала Україна формулу Штайнмаєра.

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"Що означає формула Штайнмаєра? Це одне-два речення, ось і все", – сказав президент.

Зеленський описав суть формули Штайнмаєра

На постійній основі починає діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу.

Це відбувається за умови, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

Це означає, що жодних виборів під дулами кулеметів не буде і не може бути,

– запевнив Зеленський.

Президент також заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

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Дивіться відео з брифінгу Зеленського: