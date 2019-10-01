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      Україна погодила текст формули Штайнмаєра, – Зеленський

      1968 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський заявив про погодження тексту формули Штайнмаєра
      Володимир Зеленський заявив про погодження тексту формули Штайнмаєра / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава погодила текст формули Штайнмаєра, відповідаючи на питання, чи підписала Україна сам документ.

      Ми відповіли на лист пана Сайдіка (спецпред ОБСЄ у Тристоронній контактній групі), що погоджуємо текст формули Штайнмаєра. Вона повинна бути імпліментована в новий закон про особливий статус (Донбасу), якого ще немає,
      – відповів Зеленський на брифінгу на питання про те, чи підписала Україна формулу Штайнмаєра.

      Читайте також: Україна підписала формулу Штайнмаєра, – російські ЗМІ​

      "Що означає формула Штайнмаєра? Це одне-два речення, ось і все", – сказав президент.

      Зеленський описав суть формули Штайнмаєра

      • На постійній основі починає діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу.
      • Це відбувається за умови, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

      Це означає, що жодних виборів під дулами кулеметів не буде і не може бути,
      – запевнив Зеленський.

      Президент також заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

      Читайте також: У Зеленського підготують новий закон про особливий статус Донбасу

      Дивіться відео з брифінгу Зеленського:

       

      blog_ava
      Про що йдеться у формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали
      сьогодні
      10689
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Формула Штайнмаєра Володимир Зеленський Окуповані території
      Джерело: 24 канал
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