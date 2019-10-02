Разведение войск на Донбассе: как это будет происходить

В Министерстве обороны Украины объяснили, что разведение войск позволит создать участки безопасности для работы международных гуманитарных и безопасностных организаций, а также провести разминирование территорий. Разведение войск в Золотом и Петровском запланировано на 7 октября.

Участки, на которых состоится разведение, имеют протяженность около 3 км (с 410 км общей линии разграничения).

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В Министерстве говорят, что Вооруженные силы Украины технически готовы к процессу разведения и соблюдют все взятые обязательства. Военные уверяют, что сделают все возможное, чтобы предотвратить потери среди украинских воинов.

Почему разводят войска на Донбассе?

Минобороны объясняет, что процесс разведения войск реализуется в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске:

– протокола от 5 сентября 2014 года;

– меморандума от 19 сентября 2014 года;

– комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

Как и где будет происходить процесс разведения войск?

В 2016 году было подписано рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках, границы которых закреплены в договоренностях: в Золотом, Петровском и Станице Луганской. Сейчас проходит его реализация.

Разведение происходит на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким, которое должно осуществляться обеими сторонами. Основное условие начала разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней,

– отметили в Минобороны.

Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа:

– первый этап – отвод личного состава с обеих сторон,

– второй этап – демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

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Что будет с мирным населением?

В Минобороны объясняют, что ВСУ будут продолжать оказывать помощь мирному населению.

В частности, подразделения гражданско-военного сотрудничества и в дальнейшем будут сотрудничать с местными властями в рамках реализации текущих гуманитарных проектов, чтобы граждане Украины в районах разведения имели предметы первой необходимости для жизни,

– уверяют военные.

Кроме этого, проекты по восстановлению инфраструктуры продолжат.

Сейчас в Станице Луганской завершился первый этап разведения, и идет процесс демонтажа инженерных сооружений. Чтобы на этом участке не было перемещения войск, наблюдатели СММ ОБСЕ осуществляют мониторинговую деятельность, а процесс отвода контролируют представители Общего центра по контролю прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Что будет, если условия разведения войск не будут выполняться?

Процесс разведения войск прекращается.

В Минобороны утверждают, что при планировании процесса разведения командованием ВСУ были учтены различные сценарии развития событий.

В частности, в случае, если российско-оккупационные войска будут игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно.

В Министерстве добавляют, что армия продолжит стоять на защите суверенитета, позволяя дипломатическим путем восстановить территориальную целостность Украины. Законодательством Украины предусмотрено право военнослужащих применять огневые средства в случае угрозы их жизни и здоровью.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала