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      Разведение войск на Донбассе: как это будет происходить

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      Разведение войск на Донбассе будет происходить поэтапно
      Разведение войск на Донбассе будет происходить поэтапно / AP

      В Министерстве обороны Украины объяснили, что разведение войск позволит создать участки безопасности для работы международных гуманитарных и безопасностных организаций, а также провести разминирование территорий. Разведение войск в Золотом и Петровском запланировано на 7 октября.

      Участки, на которых состоится разведение, имеют протяженность около 3 км (с 410 км общей линии разграничения).

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      В Министерстве говорят, что Вооруженные силы Украины технически готовы к процессу разведения и соблюдют все взятые обязательства. Военные уверяют, что сделают все возможное, чтобы предотвратить потери среди украинских воинов.

      Почему разводят войска на Донбассе?

      Минобороны объясняет, что процесс разведения войск реализуется в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске:

      – протокола от 5 сентября 2014 года;
      – меморандума от 19 сентября 2014 года;
      – комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

      Как и где будет происходить процесс разведения войск?

      В 2016 году было подписано рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках, границы которых закреплены в договоренностях: в Золотом, Петровском и Станице Луганской. Сейчас проходит его реализация.

      Разведение происходит на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким, которое должно осуществляться обеими сторонами. Основное условие начала разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней,
      – отметили в Минобороны.

      Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа:

      – первый этап – отвод личного состава с обеих сторон,

      – второй этап – демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

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      Что будет с мирным населением?

      В Минобороны объясняют, что ВСУ будут продолжать оказывать помощь мирному населению.

      В частности, подразделения гражданско-военного сотрудничества и в дальнейшем будут сотрудничать с местными властями в рамках реализации текущих гуманитарных проектов, чтобы граждане Украины в районах разведения имели предметы первой необходимости для жизни,
      – уверяют военные.

      Кроме этого, проекты по восстановлению инфраструктуры продолжат.

      Сейчас в Станице Луганской завершился первый этап разведения, и идет процесс демонтажа инженерных сооружений. Чтобы на этом участке не было перемещения войск, наблюдатели СММ ОБСЕ осуществляют мониторинговую деятельность, а процесс отвода контролируют представители Общего центра по контролю прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

      Что будет, если условия разведения войск не будут выполняться?

      Процесс разведения войск прекращается.

      В Минобороны утверждают, что при планировании процесса разведения командованием ВСУ были учтены различные сценарии развития событий.

      В частности, в случае, если российско-оккупационные войска будут игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно.

      В Министерстве добавляют, что армия продолжит стоять на защите суверенитета, позволяя дипломатическим путем восстановить территориальную целостность Украины. Законодательством Украины предусмотрено право военнослужащих применять огневые средства в случае угрозы их жизни и здоровью.

      Карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України
      Источник: 24 канал
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