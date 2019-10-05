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      Українці влаштували протест біля КПВВ Станиця Луганська та виконали гімн: фото і відео

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      Акція протесту на КПВВ "Станиця Луганська"
      Акція протесту на КПВВ "Станиця Луганська" / Фейсбуксторінка Ірини Болткової

      Українці влаштували на КПВВ "Станиця Луганська" акцію "Ні капітуляції". Зокрема, учасники протестували проти відведення українських військ від лінії зіткнення на Донбасі.

      Кілька десятків людей просто біля самого пункту пропуску заспівали Гімн України. У руках вони тримали національні стяги, зокрема, розгорнули кількаметровий синьожовтий стяг.

      Читайте також: Мешканці прифронтових селищ Донбасу просять не відводити українських військових, – ексголова ВЦА

      Дивіться відео виконання Гімну України біля КПВВ "Станиця Луганська":

      Що відомо про розведення сил на Донбасі?

      1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції.

      Де ще люди виходили на акцію "Ні капітуляції"?

      2 жовтня українці вийшли з протестами на Майдані Незалежності у Києві, в центрі Львова, Харкова та в інших містах. Учасники протестів виступали проти погодження Україною тексту формули Штайнмаєра і назвали це "капітуляцією перед Росією".

      Читайте також: Зеленський розвінчав міфи про формулу Штайнмаєра: відео

      Що передбачає формула Штайнмаєра?

      • Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (про особливий статус Донбасу) почне діяти на постійній основі. Планується розробити та схвалити новий відповідний закон.
      • Закон запрацює, якщо в окремих районах Донеччини і Луганщини відбудуться вибори за українським законодавством. Після виборів ОБСЄ повинна опублікувати звіт, який свідчитиме, що вибори відбулись у відповідності до стандартів організації та міжнародних стандартів демократичних виборів.
      • Вибори відбудуться лише за умови, що з території ОРДЛО вийдуть російські окупаційні сили, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль України.

      Президент України Володимир Зеленський наголошував, що держава не підписувала жодної формули Штайнмаєра, а надіслала окремі листи спецпредставнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку, де засвідчила свою згоду з позиціями по тексту формули Штайнмаєра. Після цього має відбутися зустріч у нормандському форматі за участю президентів України, Росії, Франції та Німеччини. На зустрічі політики обговорять шляхи припинення війни на Донбасі.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Авто 24 Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Формула Штайнмаєра Протести Пікет Новини політики
      Джерело: 24 канал
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