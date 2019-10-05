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      Мешканці прифронтових селищ Донбасу просять не відводити українських військових, – ексголова ВЦА

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      Наслідки обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі
      Наслідки обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі / 24 канал

      Мешканці прифронтових населених пунктів Донбасу виступають проти відведення українських військових. При цьому мирні громадяни більше не називають українських військових "бандерівцями", а – "нашими військами".

      Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив ексглава Попаснянської військово-цивільної адміністрації Сергій Шакшун.

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      "Люди дзвонять і кажуть: "Так як можна прибирати наші війська?" Не говорять, як раніше, "українська армія", а – "наші війська"! І – "що потім з нами буде?" – передав слова мешканців прифронтових населених пунктів Шакшун.

      Люди переживають. Війна триває шостий рік. І якщо раніше ставлення до української армії було "ці бандерівці" або "ці вояки", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди",
      – додав він.

      А Росія тим часом не відводить свої збройні формування і найманців, незважаючи на режим припинення вогню та інші мирні ініціативи.

      "Війна йде по всій лінії фронту. Якщо вам не доповідають, це дуже погано. Військові дії відбуваються в Попаснянському районі – починаючи з Новотошківського. Золоте, Катеринівка, Попасна, Троїцьке – всюди стріляють", – звернувся Шакшун до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка.

      Ексголова Попаснянської ВЦА також висловив невдоволення відведенням українських військових з укріпрайонів на необладнану територію.

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      "Ми на сьогодні наших військових перекидаємо до степу, в поле. На вулиці починаються дощі. Зима скоро. Жодних фортифікаційних споруд. Чому ми знущаємося над своїми захисниками?" – обурився Шакшун.

      1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції.

      карта окупованих територій Донбасу Донецька область Луганська область

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Окуповані території
      Джерело: 24 канал
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