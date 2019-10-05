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      Жители прифронтовых поселков Донбасса просят не отводить украинских военных, – экс-глава ВЦА

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      Последствия обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе
      Последствия обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе / 24 канал

      Жители прифронтовых населенных пунктов Донбасса выступают против отвода украинских военных. При этом мирные граждане больше не называют украинских военных "бандеровцами", а – "нашими войсками".

      Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил экс-глава Попаснянской военно-гражданской администрации Сергей Шакшун.

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      "Люди звонят и говорят: "Да как можно убирать наши войска?" Не говорят, как раньше, "Украинская армия", а – "наши войска!" И – "что потом с нами будет?" – передал слова жителей прифронтовых населенных пунктов Шакшун.

      Люди переживают. Война продолжается шестой год. И если раньше отношение к украинской армии было "эти бандеровцы" или "эти воины", то сейчас это "наши". И "не отпускайте их никуда",
      – добавил он.

      А Россия тем временем не отводит свои вооруженные формирования и наемников, несмотря на режим прекращения огня и другие мирные инициативы.

      "Война идет по всей линии фронта. Если вам не докладывают, это очень плохо. Военные действия происходят в Попаснянском районе – начиная с Новотошковского. Золотое, Екатериновка, Попасная, Троицкое – везде стреляют", – обратился Шакшун к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко .

      Экс-глава Попаснянской ВЦА также выразил недовольство отводом украинских военных с укрепрайонов на необорудованную территорию.

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      "Мы сегодня наших военных перебрасываем в степи, в поле. На улице начинаются дожди. Зима скоро. Никаких фортификационных сооружений. Почему мы издеваемся над своими защитниками?" – возмутился Шакшун.

      1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Это разведение – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции.

      карта окупованих територій Донбасу Донецька область Луганська область

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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