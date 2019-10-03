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      Данилюк рассказал, поддерживают ли военные разведение войск на Донбассе

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      Поддерживают ли военные разведение войск на Донбассе
      Поддерживают ли военные разведение войск на Донбассе / mil.gov.ua

      Зеленский анонсировал разведение войск вблизи Золотого и Петровского, летом оно завершилось в Станице Луганской. Военные считают, что разведение войск в осенне-зимний период опасно, это приведет к увеличению "серой зоны".

      Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью ВВС отметил, что пока военные не имеют доверия к поспешным решениям власти.

      Надо знать: Разведение войск на Донбассе: как это будет происходить

      Данилюк рассказал, что он посетил все 3 участка, где планируется отвод войск, чтобы обсудить этот вопрос с военными.

      Очень был откровенный разговор, они мне показали места, чтобы я сам почувствовал, что произойдет, если будет отвод в конкретном месте,
      – добавил Данилюк.

      Экс-секретар СНБО отметил несколько конкретных моментов:

      • У военных должно быть доверие к таким решениям, "иначе не поймут";
      • Военным надо все говорить, "потому что от этих людей зависит это на самом деле".

      Данилюк пояснил, что в зимний период разводить войска опасно, потому что нужно двигаться по открытой местности, а "там уже нет листьев и так далее".

      Другой вопрос – будет ли это способствовать уменьшению потерь на фронте. На самом деле, мы увеличиваем "серую зону", в которой смогут работать и диверсионные группы, и снайперы, и это совершенно не гарантирует ничего и открывает простор для провокаций,
      – подчеркнул он.

      В любом случае, утверждает Данилюк, разведения войск необходимо, но к этому надо серьезно готовиться, чтобы люди понимали, "почему это делается, как это делается и что это значит для них".

      К теме: Разведение сил на Донбассе: как выглядит район Станицы Луганской сейчас

      Что известно о разведении войск на Донбассе?Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности о начале разведения войск в Петровском Донецкой области и в Золотом Луганской области. Предварительно, это должно произойти 7 октября.

      30 июня завершился процесс разведения войск в Станице Луганской. Зеленский утверждает, что в ноябре планируют открыть полноценный мост в Станице Луганской.

      blog_ava
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Владимир Зеленский Украина – Россия Вооруженные силы Украины Новости Луганска Новости Донецка Операция Объединенных сил Александр Данилюк
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