Данилюк рассказал, поддерживают ли военные разведение войск на Донбассе

Зеленский анонсировал разведение войск вблизи Золотого и Петровского, летом оно завершилось в Станице Луганской. Военные считают, что разведение войск в осенне-зимний период опасно, это приведет к увеличению "серой зоны".

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью ВВС отметил, что пока военные не имеют доверия к поспешным решениям власти.

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Данилюк рассказал, что он посетил все 3 участка, где планируется отвод войск, чтобы обсудить этот вопрос с военными.

Очень был откровенный разговор, они мне показали места, чтобы я сам почувствовал, что произойдет, если будет отвод в конкретном месте,

– добавил Данилюк.

Экс-секретар СНБО отметил несколько конкретных моментов:

У военных должно быть доверие к таким решениям, "иначе не поймут";

Военным надо все говорить, "потому что от этих людей зависит это на самом деле".

Данилюк пояснил, что в зимний период разводить войска опасно, потому что нужно двигаться по открытой местности, а "там уже нет листьев и так далее".

Другой вопрос – будет ли это способствовать уменьшению потерь на фронте. На самом деле, мы увеличиваем "серую зону", в которой смогут работать и диверсионные группы, и снайперы, и это совершенно не гарантирует ничего и открывает простор для провокаций,

– подчеркнул он.

В любом случае, утверждает Данилюк, разведения войск необходимо, но к этому надо серьезно готовиться, чтобы люди понимали, "почему это делается, как это делается и что это значит для них".

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Что известно о разведении войск на Донбассе?Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности о начале разведения войск в Петровском Донецкой области и в Золотом Луганской области. Предварительно, это должно произойти 7 октября.



30 июня завершился процесс разведения войск в Станице Луганской. Зеленский утверждает, что в ноябре планируют открыть полноценный мост в Станице Луганской.