Данилюк розповів, чи військові підтримують розведення військ на Донбасі

Зеленський анонсував розведення військ поблизу Золотого та Петрівського, влітку воно завершилося у Станиці Луганській. Військові вважають, що розведення військ в осінньо-зимовий період небезпечне, це призведе до збільшення "сірої зони".

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв’ю ВВС зазначив, що наразі військові не мають довіри до поспішних рішень влади.

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Данилюк розповів, що він відвідав усі 3 ділянки, де планується відведення військ, щоб обговорити це питання з військовими.

Дуже була відверта розмова, вони мені показали всі місця, щоб я сам відчув, що відбудеться, якщо буде відведення в конкретному місці,

– додав Данилюк.

Екссекретар РНБО зауважив декілька конкретних моментів:

У військових має бути довіра до таких рішень, "інакше не зрозуміють";

Військовим треба усе говорити, "бо від цих людей залежить це насправді".

Данилюк пояснив, що у зимовий період розводити війська небезпечно, бо треба рухатися по відкритій місцевості, а "там вже немає листя і так далі".

Інше питання – чи буде це сприяти зменшенню втрат на фронті. Насправді, ми збільшуємо "сіру зону", в якій зможуть працювати і диверсійні групи, і снайпери, і це абсолютно не гарантує нічого і відкриває простір для провокацій,

– наголосив він.

У будь-якому разі, стверджує Данилюк, розведення військ необхідне, але до цього треба серйозно готуватися, щоб люди розуміли, "чому це робиться, як це робиться і що це означає для них".

До теми: Розведення сил на Донбасі: який вигляд має район Станиці Луганської зараз

Що відомо про розведення військ на Донбасі?Володимир Зеленський заявив про досягнення домовленості про початок розведення військ у Петрівському Донецької області і у Золотому Луганської області. Попередньо, це має статися 7 жовтня.



30 червня завершився процес розведення військ у Станиці Луганській. Зеленський стверджує, що у листопаді планують відкрити повноцінний міст у Станиці Луганській.