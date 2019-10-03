19:34
3 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА 112 КАНАЛ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Грету Тумберг запросили на Росію. Заслання Навального
      Вєсті Кремля
      22:07, 2 жовтня
      Вєсті.UA: Шуфричу нарешті закрили рота. Томос від Тома Круза
      Вєсті.UA
      19:57, 2 жовтня
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 2 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА 112 КАНАЛ

      Данилюк розповів, чи військові підтримують розведення військ на Донбасі

      1510 Читать новость на русском
      Чи військові підтримують розведення військ на Донбасі
      Чи військові підтримують розведення військ на Донбасі / mil.gov.ua

      Зеленський анонсував розведення військ поблизу Золотого та Петрівського, влітку воно завершилося у Станиці Луганській. Військові вважають, що розведення військ в осінньо-зимовий період небезпечне, це призведе до збільшення "сірої зони".

      Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв’ю ВВС зазначив, що наразі військові не мають довіри до поспішних рішень влади.

      Треба знати: Розведення військ на Донбасі: як це відбуватиметься

      Данилюк розповів, що він відвідав усі 3 ділянки, де планується відведення військ, щоб обговорити це питання з військовими.

      Дуже була відверта розмова, вони мені показали всі місця, щоб я сам відчув, що відбудеться, якщо буде відведення в конкретному місці,
      – додав Данилюк.

      Екссекретар РНБО зауважив декілька конкретних моментів:

      • У військових має бути довіра до таких рішень, "інакше не зрозуміють";
      • Військовим треба усе говорити, "бо від цих людей залежить це насправді".

      Данилюк пояснив, що у зимовий період розводити війська небезпечно, бо треба рухатися по відкритій місцевості, а "там вже немає листя і так далі".

      Інше питання – чи буде це сприяти зменшенню втрат на фронті. Насправді, ми збільшуємо "сіру зону", в якій зможуть працювати і диверсійні групи, і снайпери, і це абсолютно не гарантує нічого і відкриває простір для провокацій,
      – наголосив він.

      У будь-якому разі, стверджує Данилюк, розведення військ необхідне, але до цього треба серйозно готуватися, щоб люди розуміли, "чому це робиться, як це робиться і що це означає для них".

      До теми: Розведення сил на Донбасі: який вигляд має район Станиці Луганської зараз

      Що відомо про розведення військ на Донбасі?Володимир Зеленський заявив про досягнення домовленості про початок розведення військ у Петрівському Донецької області і у Золотому Луганської області. Попередньо, це має статися 7 жовтня.

      30 червня завершився процес розведення військ у Станиці Луганській. Зеленський стверджує, що у листопаді планують відкрити повноцінний міст у Станиці Луганській.

      blog_ava
      З днем вчителя: щирі привітання зі святом у прозі та віршах
      сьогодні
      20055
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Зеленський Олександр Данилюк Операція Об'єднаних сил Новини Донецька Новини Луганська Збройні сили України Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу"
      сьогодні , 19:10 Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу"
      Анастасія Кримова 3169
      Коли українці отримають усі державні послуги онлайн і як це працюватиме
      сьогодні , 18:30 Коли українці отримають усі державні послуги онлайн і як це працюватиме
      Альона Чернецька 131
      Економічне диво Гончарука: чи заклали обіцяний розвиток в Програму дій уряду?
      сьогодні , 18:01 Економічне диво Гончарука: чи заклали обіцяний розвиток в Програму дій уряду?
      Антон Голобородько 642
      Про скандальні звільнення, ремонт доріг та роботу в Раді: ексклюзивне інтерв'ю з Криклієм
      сьогодні , 18:00 Про скандальні звільнення, ремонт доріг та роботу в Раді: ексклюзивне інтерв'ю з Криклієм
      Альона Чернецька 250
      Хто такий Олексій Данілов – новий секретар РНБО
      сьогодні , 16:17 Хто такий Олексій Данілов – новий секретар РНБО
      Катерина Козачинська 2189
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук