Розведення сил на Донбасі: який вигляд має район Станиці Луганської зараз

Спостерігачі Спеціальної місії ОБСЄ на Донбасі показали світлину, зняту з безпілотника, на якій чітко видно, що у районі Станиці Луганської біля лінії зіткнення більше немає жодного озброєння: як з боку Об’єднаних сил, так і з боку бойовиків.

Відповідне фото СММ ОБСЄ опублікувало у своєму Twitter. На кадрах можна побачити, що раніше поблизу Станиці Луганської бойовики розміщували бойову машину піхоти (БМП-2) та 23-міліметрову зенітну установку (ЗУ-23), але зараз на цих місцях нічого немає.

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"Озброєння, раніше зафіксованого по обидва боки від лінії зіткнення, більше немає на ділянці в районі Станиці Луганської", – наголосили в Місії.

Вооружения, ранее зафиксированного по обе стороны от линии соприкосновения, больше нет на участке в районе Станицы Луганской. #ОБСЕ pic.twitter.com/sCIldhy8yb — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 4 July 2019

Що відомо про розведення сил поблизу Станиці Луганської

Цей процес, відповідно до домовленості, досягнутої в рамках перемовин Тристоронньої контактної групи, мав розпочатися тут ще у 2016 році. Однак певні зрушення відбулися лише влітку 2018-го. Зокрема, 26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. Наступного дня, 27 червня, в районі Станиці Луганської вже проросійські бойовики відвели свої сили та засоби, а також відійшли від пішохідного мосту.

28 червня у районі Станиці Луганської розпочався другий етап розведення сил і засобів. Завершився він 30 червня – у ОБСЄ повідомили, що того дня як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в цьому районі. За їхніми словами, у межах ділянки розведення ЗСУ почали проводити роботи з демонтажу передових фортифікаційних споруд та розмінування, а члени збройних формувань проводили роботи з демонтажу укриття, а також прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення. Крім того, станні почали облаштовувати нову контрольно-пропускну інфраструктуру за межами вищезазначеної ділянки розведення.

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Що буде після розведення військ поблизу Станиці Луганської

Сторони конфлікту тут мають створити зони безпеки, оскільки неподалік розташовується неконтрольована ділянка українсько-російського кордону та це вимагають мінські домовленості. Наразі українські війська відійшли на 800-900 метрів вглиб підконтрольної Україні території Донбас, а їхні позиції повинні розташовуватися на рівні з контрольно-пропускним пунктом в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". Щодо окупантів, то їх з позиціями ЗСУ розділяли 380 метрів, однак після розведення ця відстань має збільшитися до понад 2 кілометрів.



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За словами, військового експерта Олега Жданова, розведення військ лінією зіткнення в Станиці Луганській – жалюгідна спроба розпочати мирний процес, оскільки офіційний Київ не має способу контролю та гаранта виконання цих заходів.

У 2018 році Росія фактично вичистила з місії ОБСЄ представників Європи. Було кілька підривів, напади на екіпажі з європейцями. У результаті в місії ОБСЄ залишилися представники Казахстану, Білорусі, підконтрольних Росії. Їм не можна довіряти. Вони офіційно підтвердили відведення військ з боку проросійських терористів, але очевидці стверджують, що на блок-посту є бойовики,

– каже експерт.

Він додає, що у такому разі ООН передбачає операцію з розведення протиборчих сторін.

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"Війська ООН розташовуються на лінії розмежування. І хто б не вистрілив, виходить, що цілить по військах ООН. І війська ООН застосують всю свою міць для попередження можливих пострілів", – підкреслив він.

Аби така операція відбулася, зауважує експерт, Росію слід визнати стороною конфлікту.