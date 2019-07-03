Окупанти з БМП обстріляли українські позиції: є поранені

Від початку доби, 3 липня, російські окупаційні війська 10 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Двоє українських воїнів зазнали поранень, загиблих немає.

Як повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил, ворог гатив із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупант стріляв по наших позиціях неподалік Водяного, Опитного та Мар'їнки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" під ворожим вогнем опинились Зайцеве, Новолуганське та Південне.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", – додали у штабі.