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      Окупанти з БМП обстріляли українські позиції: є поранені

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      Від початку доби, 3 липня, російські окупаційні війська 10 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Двоє українських воїнів зазнали поранень, загиблих немає.

      Як повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил, ворог гатив із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупант стріляв по наших позиціях неподалік Водяного, Опитного та Мар'їнки.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" під ворожим вогнем опинились Зайцеве, Новолуганське та Південне.

      "На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", – додали у штабі. 

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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