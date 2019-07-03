В Італії вперше засудили бойовиків з Донбасу

Італійський суд міста Генуї ув'язнив 3 найманців, які воювали на Донбасі у лавах проросійських бойовиків. За обвинуваченням у вербуванні та проведенні незаконних воєнних дій на користь іноземної держави засудили уродженців Італії, Албанії та Молдови.

За ґрати потрапили 35-річний італійєцт Антоніо Катальдо, 39-річний албанець Олсі Крутані і 26-річний молдованин Володимир Вербицький, повідомляє "Радіо Свобода".

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Катальдо та Крутані засудили до 2 років та 8 місяців ув’язнення, а Вербицького – до 1 року і 4 місяців. Прокурор пояснив різницю термінів тим, що Катальдо і Крутані активно займалися вербуванням іноземців, а Вербицький був "звичайним" солдатом.

Чим займалися на Донбасі ці бойовики?

За даними обвинувачення, усі троє отримували різні суми грошей, щоб воювати разом із бойовиками на Донбасі проти українських військових у 2017-2018 роках. За участь у бойових діях іноземні найманці отримували щомісяця 300-400 євро.

Важливо! Катальдо, Крутані та Вербицький стали першими іноземними бойовиками Донбасу, яких засудили в Італії.

Засуджених арештували ще минулого літа в Італії. Тоді карабінери викрили організацію, що вербувала найманців для війни на Донбасі. Розшукували найманців та відправляли їх на війну під прикриттям гуманітарних організацій. За даними слідчих, до організації входили ще щонайменше 3 осіб. Їхні контакти і місце перебування досі не відомі.

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На думку правоохоронців, вони, ймовірно, переховуються на Донбасі, де мають економічну та логістичну підтримку. Йдеться про Андреа Пальмері – "мозок" угруповання та представника ультраправих сил, Габріеле Каругаті – сина колишньої керівниці місцевого осередку крайньо правої партії "Ліга" та Массиміліано Каваллері – неофашиста з міста Брешії.

У квітні 2018 року посольство України в Римі передало італійським правоохоронцям інформацію про присутність щонайменше 30 італійців, які воюють у лавах сепаратистів проти українського війська на Донбасі.

У яких ще країнах засуджували бойовиків з ОРДЛО?У травні 2019 року за участь у війні в Україні на боці бойовиків у Чехії вперше засудили власного громадянина Еріка Ешту до 3 років умовно та позбавлення військового звання. Загалом Чехія розслідує участь 20 своїх громадян у незаконних збройних формуваннях.



Служба інформації та безпеки Молдови встановила особи щонайменше 56 власних громадян, що брали участь у війні на Донбасі в лавах бойовиків. Серед них 15 осіб вже засуджені.



У березні 2019 року суд Латвії призначив бойовику Артему Скрипнику покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.



Крім того, відкриті кримінальні справи або обвинувальні вироки були винесені судами Словаччини та Угорщини. Зокрема, щодо громадян цих країн.



Найгучнішою справою став вирок мюнхенського суду щодо племінника російського пропагандиста Дмитра Кисельова Сергія. Причиною стала підготовка до війни на Донбасі.