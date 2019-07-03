19:31
3 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шоколадка Лукашенка для Путіна. Міністерство сміттєоборони РФ
      Вєсті Кремля
      21:23, 2 липня
      Вєсті. UA: Самка Богомолець відгризатиме язика. Качиний тест для суддів
      Вєсті.UA
      19:16, сьогодні
      Як Труханов і Ко купили приміщення для мерців за 150 мільйонів з бюджету: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      В Італії вперше засудили бойовиків з Донбасу

      626 Читать новость на русском
      Італійці Пінтауді та Гнерре на Донбасі з "народним губернатором" Губарєвим
      Італійці Пінтауді та Гнерре на Донбасі з "народним губернатором" Губарєвим / Фото з відкритих джерел

      Італійський суд міста Генуї ув'язнив 3 найманців, які воювали на Донбасі у лавах проросійських бойовиків. За обвинуваченням у вербуванні та проведенні незаконних воєнних дій на користь іноземної держави засудили уродженців Італії, Албанії та Молдови.

      За ґрати потрапили 35-річний італійєцт Антоніо Катальдо, 39-річний албанець Олсі Крутані і 26-річний молдованин Володимир Вербицький, повідомляє "Радіо Свобода".

      До слова: Як італійські найманці воюють на Донбасі

      Катальдо та Крутані засудили до 2 років та 8 місяців ув’язнення, а Вербицького – до 1 року і 4 місяців. Прокурор пояснив різницю термінів тим, що Катальдо і Крутані активно займалися вербуванням іноземців, а Вербицький був "звичайним" солдатом.

      Чим займалися на Донбасі ці бойовики?

      За даними обвинувачення, усі троє отримували різні суми грошей, щоб воювати разом із бойовиками на Донбасі проти українських військових у 2017-2018 роках. За участь у бойових діях іноземні найманці отримували щомісяця 300-400 євро.

      Важливо!  Катальдо, Крутані та Вербицький стали першими іноземними бойовиками Донбасу, яких засудили в Італії.

      Засуджених арештували ще минулого літа в Італії. Тоді карабінери викрили організацію, що вербувала найманців для війни на Донбасі. Розшукували найманців та відправляли їх на війну під прикриттям гуманітарних організацій. За даними слідчих, до організації входили ще щонайменше 3 осіб. Їхні контакти і місце перебування досі не відомі.

      Важливо: Суд над українським військовим в Італії: важливі свідчення керівника Нацгвардії

      На думку правоохоронців, вони, ймовірно, переховуються на Донбасі, де мають економічну та логістичну підтримку. Йдеться про Андреа Пальмері – "мозок" угруповання та представника ультраправих сил, Габріеле Каругаті – сина колишньої керівниці місцевого осередку крайньо правої партії "Ліга" та Массиміліано Каваллері – неофашиста з міста Брешії.

      У квітні 2018 року посольство України в Римі передало італійським правоохоронцям інформацію про присутність щонайменше 30 італійців, які воюють у лавах сепаратистів проти українського війська на Донбасі.

      У яких ще країнах засуджували бойовиків з ОРДЛО?У травні 2019 року за участь у війні в Україні на боці бойовиків у Чехії вперше засудили власного громадянина Еріка Ешту до 3 років умовно та позбавлення військового звання. Загалом Чехія розслідує участь 20 своїх громадян у незаконних збройних формуваннях.

      Служба інформації та безпеки Молдови встановила особи щонайменше 56 власних громадян, що брали участь у війні на Донбасі в лавах бойовиків. Серед них 15 осіб вже засуджені.

      У березні 2019 року суд Латвії призначив бойовику Артему Скрипнику покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

      Крім того, відкриті кримінальні справи або обвинувальні вироки були винесені судами Словаччини та Угорщини. Зокрема, щодо громадян цих країн.

      Найгучнішою справою став вирок мюнхенського суду щодо племінника російського пропагандиста Дмитра Кисельова Сергія. Причиною стала підготовка до війни на Донбасі.

      blog_ava
      Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
      сьогодні
      119448
      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Тероризм
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Бізнес у США та Україні: 7 головних відмінностей
      сьогодні , 19:01 Бізнес у США та Україні: 7 головних відмінностей
      Яніна Ткачук 748
      Операции ВСУ по уничтожению российского комплекса разведки пройшла блестяще: детали
      сьогодні , 19:00 Операции ВСУ по уничтожению российского комплекса разведки пройшла блестяще: детали
      Юрій Бутусов 512
      Купити квартиру у Львові: як змінились ціни на житло у місті від початку року
      сьогодні , 18:31 Купити квартиру у Львові: як змінились ціни на житло у місті від початку року
      368
      Як вирішувати питання тарифів: програми партій, які йдуть у Раду
      сьогодні , 18:00 Як вирішувати питання тарифів: програми партій, які йдуть у Раду
      Інна Жолобович 201
      Чи буде новий парламент протистояти Медведчуку
      сьогодні , 17:30 Чи буде новий парламент протистояти Медведчуку
      Олександра Дрік 328
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук